許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』」のライブイベント「ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2020」のキービジュアル、出演キャスト、公演スケジュールが一挙に発表された。

キービジュアルにはラケットを手にライトが煌めくステージに立った、阿久津仁愛扮する越前リョーマをデザイン。また同ライブには青学、立海、四天宝寺、不動峰、聖ルドルフ、山吹、氷帝、六角、比嘉から48名と、特別出演として越前南次郎役の森山栄治の総勢49名が出演することが明らかになった。

「ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2020」は5月22日から24日まで大阪・大阪城ホールにて、5月29日から31日まで神奈川・ぴあアリーナMMにてそれぞれ昼夜計5公演ずつを実施。チケットの一般販売は4月19日10時より各種プレイガイドにてスタートする。

「ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2020」

期間：2020年5月22日（金）～5月24日（日）

会場：大阪府 大阪城ホール



期間：2020年5月29日（金）～5月31日（日）

会場：神奈川県 ぴあアリーナMM



原作：許斐剛「テニスの王子様」（集英社 ジャンプコミックス）

構成・ステージング・振付：上島雪夫

キャスト

越前リョーマ：阿久津仁愛

手塚国光：青木瞭

大石秀一郎：江副貴紀

不二周助：皆木一舞

菊丸英二：田口司

乾貞治：竹ノ内大輔

河村隆：岩田知樹

桃城武：大久保樹

海堂薫：中島拓人

堀尾聡史：琉翔

加藤勝郎：中三川歳輝

水野カツオ：奥田夢叶

幸村精市：立石俊樹

真田弦一郎：田鶴翔吾

柳蓮二：井澤巧麻

仁王雅治：後藤大

柳生比呂士：大隅勇太

丸井ブン太：大薮丘

ジャッカル桑原：川崎優作

切原赤也：前田隆太朗

白石蔵ノ介：増子敦貴

小石川健二郎：安東秀大郎

千歳千里：江本光輝

金色小春：森田力斗

一氏ユウジ：谷津翼

忍足謙也：千田京平

石田銀：森一平

財前光：廣野凌大

遠山金太郎：平松來馬

渡邊オサム：碕理人

橘桔平：青木空夢

伊武深司：健人

木更津淳：佐藤祐吾

不二裕太：大原海輝

千石清純：森田桐矢

亜久津仁：川上将大

忍足侑士：井阪郁巳

向日岳人：北乃颯希

日吉若：内海啓貴

葵剣太郎：矢代卓也

佐伯虎次郎：二葉要

木手永四郎：武藤賢人

甲斐裕次郎：吉澤翼

平古場凛：岩城直弥

知念寛：雷太

田仁志慧：高田誠

不知火知弥：園村将司

新垣浩一：松井遥己

越前南次郎：森山栄治

※川崎優作の崎は立つ崎（たつさき）、田仁志慧の慧は旧字体が正式表記。

(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会