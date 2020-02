2月4日に発表されたオリコン週間アルバムランキング(10日付)によると、キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(ヒプマイ)の最新アルバムとなる、ヨコハマ・ディビジョン「MAD TRIGGER CREW」の「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」(1月29日発売)が、発売初週に約5万枚を売り上げ、初登場で首位に輝いた。同プロジェクトのCDでは、2019年12月9日付の「Bad Ass Temple Funky Sounds」、1月6日付の「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」に続く3作連続の首位獲得となった。

ヒプノシスマイクは、キャストがキャラクターとしてラップを歌うプロジェクト。ラッパーは、シンジュク、ヨコハマ、イケブクロ、シブヤ、オオサカ、ナゴヤと、ディビジョンごとにチーム分けされている。オオサカ・ディビジョン、ナゴヤ・ディビジョンは、2019年9月に新たに加わった。

今回首位を獲得した「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」は、メンバーの碧棺左馬刻(浅沼晋太郎さん)、入間銃兎(駒田航さん)、毒島メイソン理鶯(神尾晋一朗さん)のそれぞれのソロ曲、ドラマトラックの全4トラックを収録している。