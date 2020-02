セフィロスやタークスメンバーのクリアカードがもらえる！ アニメイトフェア後半スタート！

全国のアニメイトで好評開催中の、『FINAL FANTASY VII REMAKE』の発売を記念した『FINAL FANTASY VII REMAKE リミットブレイクフェア inアニメイト』が、2月3日(月)から後半の展開をスタートさせた。



『FINAL FANTASY VII REMAKE』は、1997年にPlayStation(R)で発売された『FINAL FANTASY VII』のリメイク作品で、2020年4月10日(金)に発売予定。『FINAL FANTASY VII』の世界、キャラクターを現代のグラフィック技術でリアルに表現し、コマンドバトルに直感的なアクションが融合することで、より戦略性の高いバトル体験が可能になっている。



フェア期間中の特典として『FINAL FANTASY VII REMAKE』ならびにスクウェア・エニックスの『FINAL FANTASY』の関連グッズ・ゲームを購入・予約内金3000円毎にランダムでプレゼントされる【オリジナルクリアカード】も後半の絵柄に変更!

フェア後半では、セフィロスやレノ、ルード、ツォンの4人がオリジナルクリアカードの絵柄になる。



また、2月以降に発売される新作グッズ情報も到着! 晴雨兼用の「折り畳み傘」や、神羅カンパニーのロゴがインパクト大の「名刺ホルダー」「バインダー」など、様々なグッズが登場する。



4月10日(金)のゲーム発売に向けて盛り上がる『FINAL FANTASY VII REMAKE リミットブレイクフェア inアニメイト』に、足を運んでみてはいかがだろうか。



(C)1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION: (C)1997 YOSHITAKA AMANO