『大神』の「まるまるアマテラスのぬいぐるみ」再販売分予約開始！

イーカプコン限定商品『大神』オリジナルグッズ「まるまるアマテラスのぬいぐるみ」の再販売が決定! 2月3日(月)より6月中旬お届けで受注を再開する。



2006年にPlayStation®2で発売された『大神』。日本画のような美しいグラフィックと心温まるストーリー、胸踊る冒険で大きな反響を呼んだ。



”ヤマタノオロチ”により闇に覆われてしまった世界に光を取り戻すため、精霊「木精サクヤ姫」に呼び出された「大神・アマテラス」が、もふもふのぬいぐるみになって登場!

第1期受付で好評を博し早期完売していたイーカプコン限定商品が、2月3日(月)より第2期分の受付を開始した。



『大神』のキャラクターデザインを担当した吉村 健一郎氏が描くデザインを元にしたぬいぐるみは、大きく抱き心地も良い約50cm。特等席でくつろぐイッスンも一緒だ。



受注期間は2020年2月28日(金)10:00まで。予約期間中でも、生産上限数に達した時点で販売は終了となるのでお見逃しなく。



くるっとまるまる、ふかふかアマテラスに癒されよう!



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.