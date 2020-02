日向と影山が起こしてくれる！『ハイキュー!!』より録り下ろしボイスが入った目覚まし時計が発売！

TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』より、音声入り目覚まし時計が受注生産商品にて株式会社ムービックから発売される。



『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中の、古舘春一先生による高校バレーボールを題材とした大人気コミックス。2020年1月からは、待望のTVアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』が放送されている。



本商品は、主人公・烏野高校1年の日向翔陽と影山飛雄の音声が入った目覚まし時計。音声は、村瀬歩さん(日向翔陽役)、石川界人さん(影山飛雄役)の新規録り下ろしとなっており、元気いっぱいの二人のボイスで一日を始めることができる。



商品の受注期間は2020年2月3日(月)から2020年2月26日(水)まで。全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売にて予約を受け付けている。



