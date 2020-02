Official髭男dismの初のピアノ弾き語り楽譜集が3月7日に発売される。

本書にはTBS系で放送中のドラマ「恋はつづくよどこまでも」の主題歌で、2月12日にリリースされるニューシングル「I LOVE…」や、「Pretender」「宿命」「イエスタデイ」などの人気曲の楽譜を藤原聡(Vo, Piano)監修によるピアノ弾き語りアレンジにて収載。また藤原のインタビューや「I LOVE…」のピアノソロアレンジ譜も掲載される。

「ピアノ弾き語り Official髭男dism / ピアノ・セレクション」収載曲

01. I LOVE…

02. イエスタデイ

03. ビンテージ

04. ラストソング

05. 宿命

06. Pretender

07. Stand By You

08. ノーダウト

09. 115万キロのフィルム

10. LADY

11. Tell Me Baby

12. 相思相愛

13. 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう!

14. 異端なスター

15. コーヒーとシロップ

16. ゼロのままでいられたら

17. SWEET TWEET

<ボーナススコア>

18. I LOVE…(ピアノ・ソロ)