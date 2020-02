日向＆影山、強化合宿は最終日を迎える！ アニメ『ハイキュー‼︎』第5話先行カット公開

1月より放送中のTVアニメ『ハイキュー‼︎』の、第5話先行カット&あらすじが到着した。



『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一によるコミックス。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー!!』からスタートし、第2期『ハイキュー!! セカンドシーズン』第3期『ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月10日より待望の第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』が放送中だ。



第5話は2月7日(金)より、MBS/TBS系全国28局ネット、”スーパーアニメイズム” 枠にて放送開始。いよいよ最終日を迎える強化合宿はどうなる⁉︎ 気になるあらすじ&先行カットはこちら!



<第5話 「空腹」>

再び白鳥沢3年OBとの練習試合。

一方影山のいるユース強化合宿ではポジションをシャッフルしての練習試合が行われていた。

宮城県1年生選抜強化合宿、全日本ユース強化合宿ともにいよいよ最終日を迎える――



(C)古舘春一/集英社・『ハイキュー!!』製作委員会・MBS