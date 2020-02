アニメ「KING OF PRISM」シリーズのイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」が本日2月2日に千葉・幕張メッセで開催された。本記事では昼公演の模様をレポートする。

一条シン役の寺島惇太、太刀花ユキノジョウ役の斉藤壮馬、香賀美タイガ役の畠中祐、十王院カケル役の八代拓、鷹梁ミナト役の五十嵐雅、西園寺レオ役の永塚拓馬、涼野ユウ役の内田雄馬、大和アレクサンダー役の武内駿輔、如月ルヰ役の蒼井翔太、高田馬場ジョージのゴーストシンガーおよび池袋エィス役の小林竜之が出演した本公演。七色に輝くステージにエーデルローズ生でありSePTENTRIONの7人が登壇すると、ファンは大きな歓声で出迎えた。ライブはアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のオープニング主題歌「Shiny Seven Stars!」で幕開け。寺島が「愛と煌めきのステージへようこそ!」と挨拶し、お決まりの掛け声である「レディスパーキング!」をファンも交えてコールした後、各々のソロプリズムショーが展開された。

ソロショーのトップバッターを飾ったユウ役の内田は、エアギターをはじめプリズムライブを思わせるダンスと、マイクスタンドを使ったロックなパフォーマンスを披露。ミナト役の五十嵐はなんとカツオの絵柄のトロッコで登場し、ミナトらしく穏やかな笑顔でファンへ手を振った。永塚はレオのキュートなダンスを忠実に再現し、スクリーン映像や手で作ったハートで場内をいっぱいに。斉藤は着物風の衣装をまとったダンサーとともに、力強くも妖艶な歌声でユキを表現した。

スクリーンいっぱいの青空を背負ってタイガ役の畠中が爽やかに歌うと、作中に登場したエーデルローズ生たちを描いたねぶたを模したトロッコが場内を練り歩く。ピンクのファー扇子を持って登場した八代演じるカケルのショーでは、天然ガスをイメージしたスモークが噴き上がり、フロアには札がばら撒かれるといったド派手な演出で、客席を燃え上がるようなオレンジ色のライトで染め上げた。

続くシュワルツローズ組も、三者三様のショーを披露。小林は掛け声をかけてフロアを盛り上げつつ、見事な歌とダンスでジョージのアイドルとしての魅力を引き出し、武内演じるアレクは男らしいパフォーマンスでファンを熱狂させた。真っ白な衣装をまとった蒼井は、ルヰの恋心が詰まった「I know Shangri-La」を、たおやかなダンスとともに魅せた。ソロショーのトリを飾った一条シンは、「みんな、準備はいいですかー!」と呼びかけて「ダイスキリフレイン」を披露。コールもたっぷり交えて会場内の一体感を高めたところへSePTENTRIONのメンバーも加わり、「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」のシーンを見事に再現した。

ステージが暗転すると、なんとフロアの最後方にトラチとドラチが登場。観客が思いがけないサプライズに沸く中、TVアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のエンディングテーマであるTRFのカバー楽曲が、ノンストップで披露されていった。キャスト陣はトロッコでフロアを巡りながら次々にバトンを渡していき、場内はダンスフロアと化した。「愛がもう少し欲しいよ」を歌い終えたルヰにシンが「きれいだったよ」と声をかける一幕では、ひときわ大きな歓声が沸いた。

あっという間にライブはクライマックスを迎え、再びステージに揃ったSePTENTRIONの7人。寺島が「いつか楽しい時間は終わってしまうものだけど、一緒に最高の時間を過ごせたことを、心のダイアリーに書き記して、いつまでも覚えていましょう!」と呼びかけ、「366LOVEダイアリー」では穏やかな笑顔でハーモニーを重ねた。

アンコールでは、スクリーンに映し出された歌詞に合わせて「ナナイロノチカイ」をファンが歌い始め、それに応えるように再びSePTENTRIONが登場。シュワルツローズ生のキャストも加わり、1人ずつメッセージを贈った。「愛してるよ!」と呼びかける八代、「お腹いっぱいになったかな」と問いかける五十嵐、「みんな大好きだジョイ!」と挨拶する小林など、それぞれキャラクターの思いを代弁。蒼井は「皆さんの歌声にキュンとしちゃいました。大好きです! 一番はシンだけどね」と付け加え、再びファンを沸かせた。

最後に寺島が「同じ時間を共有して、今最高の愛を感じます。絶対に22世紀でハグしましょうね!」と大きな声で呼びかると、全員で歌唱する「ドラマチックLOVE」でライブは終幕。エンドロールではファンへの感謝を伝えるように、これまでの舞台挨拶や応援上映の模様が映し出された。

なお本公演のBlu-ray / DVDが6月12日に発売決定。ライブの模様に加え、バックステージ映像が収められる。

「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」

日程:2020年2月2日(日)

会場:千葉県 幕張メッセ 国際展示場 9~10ホール

出演:寺島惇太(一条シン役)、斉藤壮馬(太刀花ユキノジョウ役)、畠中祐(香賀美タイガ役)、八代拓(十王院カケル役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬(西園寺レオ役)、内田雄馬(涼野ユウ役)、武内駿輔(大和アレクサンダー役)、蒼井翔太(如月ルヰ役)、小林竜之(高田馬場ジョージGS/池袋エィス役)

セットリスト

01.Shiny Seven Stars! / 一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ(CV.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

02.Shiny Stellar / 涼野ユウ(CV.内田雄馬)

03.Sailing! / 鷹梁ミナト(CV.五十嵐雅)

04.Twinkle☆Twinkle / 西園寺レオ(CV.永塚拓馬)

05.百花繚乱 / 太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)

06.Fly in the sky / 香賀美タイガ(CV.畠中祐)

07.Orange Flamingo / 十王院カケル(CV.八代拓)

08.JOKER KISS! / 高田馬場ジョージGS(CV.小林竜之)

09.survival dAnce ~no no cry more~ / 大和アレクサンダー(CV.武内駿輔)

10.I know Shangri-La / 如月ルヰ(CV.蒼井翔太)

11.ダイスキリフレイン / 一条シン(CV.寺島惇太)

12.メドレー

寒い夜だから… / 太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)~masquerade/ 香賀美タイガ(CV.畠中祐)~Unite! The Night! / 十王院カケル(CV.八代拓)~JOY / 高田馬場ジョージGS(CV.小林竜之)~LEGEND OF WIND / 鷹梁ミナト(CV.五十嵐 雅)~Love & Peace Forever / 西園寺レオ(CV.永塚拓馬)~Overnight Sensation~時代はあなたに委ねてる~ / 涼野ユウ(CV.内田雄馬)~Silver and Gold dance / 大和アレクサンダー(CV.武内駿輔)~愛がもう少し欲しいよ / 如月ルヰ(CV.蒼井翔太)~BRAND NEW TOMORROW / 一条シン(CV.寺島惇太)

13.366LOVEダイアリー / 一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ(CV.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

EN1.ナナイロノチカイ / 一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ(CV.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

EN2.ドラマチックLOVE / 一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、大和アレクサンダー、如月ルヰ、高田馬場ジョージ(CV.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬、武内駿輔、蒼井翔太、小林竜之)

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会