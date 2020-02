人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズのライブイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」が2月2日、幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催された。同シリーズの単独ライブイベントは2017年10月に開催された「KING OF PRISM SUPER LIVE MUSIC READY SPARKING!」以来、約2年4カ月ぶり。アニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars!-」の楽曲を中心にしたライブで、一条シン役の寺島惇太さん、太刀花ユキノジョウ役の斉藤壮馬さん、如月ルヰ役の蒼井翔太さん、大和アレクサンダー役の武内駿輔さんら声優陣が集結。2公演で合わせて約2万5000人のファンが集まり、寺島さんは「最高です! きらめきが僕たちに届きました!」と喜び、蒼井さんは「また会えるよ!」とファンに呼びかけた。

十王院財閥の跡取りの十王院カケル(八代拓さん)の「Orange Flamingo」では、「十王銀行券 十王円」と書かれた紙幣風の紙が会場内を舞い、歌舞伎界の“プリンセス”の太刀花ユキノジョウ(斉藤さん)の「百花繚乱」では、斉藤さんがあでやかに歌い、一条シン(寺島さん)の「ダイスキリフレイン」では、エーデルローズ生の声優陣が集結してダンスを披露するなど、派手なステージを展開。最後は、出演者全員で「KING OF PRISM by PrettyRhythm」の主題歌「ドラマチックLOVE」を歌った。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」が公開中。この日のライブイベントの模様を収録したブルーレイディスク&DVDが6月12日に発売される。