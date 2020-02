超ゴジータも！ アプリ『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』のイラストを立体化したフィギュアをラインナップした一番くじが登場

株式会社BANDAI SPIRITSは、アプリゲーム『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』と、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」のコラボによる「一番くじ ドラゴンボール Awakening warriors with ドラゴンボールZ ドッカンバトル」を2020年2月21日(金)よりファミリーマートおよびジャンプショップで順次発売する。



5周年を迎えた大人気アプリゲーム『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』とのコラボによる一番くじの第2弾として発売される「一番くじ ドラゴンボール Awakening warriors with ドラゴンボールZ ドッカンバトル」は、1回680円(税込)。

上位等級とラストワン賞には、『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』のイラストを立体化したスペシャルフィギュア全8種をラインナップ。SP賞の超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジットをはじめとし、孫悟空(身勝手の極意”兆”)、超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ、超サイヤ人4ゴジータ、超ベジット、超ゴジータ、ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)、ベジットを迫力ある造形で再現。

中でも、E賞の超ゴジータ フィギュアは一番くじ史上初のフィギュア化となる。



そのほか、シックなデザインの2サイズのタオル、躍動感あふれるデザインのガラスプレート、さらに、すべて新規描きおろしのキャラクターがデザインされたクリアファイルセットなどファンには堪らない商品構成となっている。



【商品概要】

『一番くじ ドラゴンボール Awakening warriors with ドラゴンボールZ ドッカンバトル』



価格:1回 680円(税込)

種類数:全10等級31種+ラストワン賞

販売ルート:ファミリーマート、ジャンプショップ

販売開始日:2020年2月21日(金)より順次発売予定

発売元:株式会社BANDAI SPIRITS



※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合があります。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。

※ドッカンバトルコラボはフィギュアのみとなります。



【等級一覧】

SP賞:超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジット フィギュア(全1種) 約17.5cm

A賞:孫悟空(身勝手の極意”兆”) フィギュア(全1種) 約17cm

B賞:超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ フィギュア(全1種) 約18cm

C賞:超サイヤ人4ゴジータ フィギュア(全1種) 約20cm

D賞:超ベジット フィギュア(全1種) 約18cm

E賞:超ゴジータ フィギュア(全1種) 約20cm

F賞:ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) フィギュア(全1種) 約20cm

G賞:タオル(全8種) ロングタオル/約60cm、ハンドタオル/約30cm

H賞:ガラスプレート(全8種) 約11cm

I賞:クリアファイルセット(全8種うちシークレット1種)A4サイズ2枚セット(シークレットのみ1枚)

ラストワン賞:ベジット フィギュア 約17.5cm

●ダブルチャンスキャンペーン:超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジット フィギュア 約17.5cm

※賞品とパッケージは、SP賞と同仕様になります。



(C)バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.