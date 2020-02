人気アニメ「ガンダム」シリーズの52タイトル、140曲以上の主題歌、挿入歌が2月2日から、iTunesほかでデジタル配信をスタートした。Spotify、Apple Music、ANiUTaほかサブスクリプションサービスでも配信される。

◇配信楽曲(敬称略)

「機動戦士ガンダム」翔べ!ガンダム/池田鴻,フィーリング・フリー,ミュージッククリエイション▽永遠にアムロ/池田鴻,フィーリング・フリー▽シャアが来る/堀光一路▽きらめきのララァ/戸田恵子▽いまはおやすみ/戸田恵子 「機動戦士ガンダムII 哀・戦士」哀 戦士/井上大輔▽風にひとりで/井上大輔 「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙」ビギニング/井上大輔▽めぐりあい/井上大輔

「機動戦士Zガンダム」Ζ・刻をこえて/鮎川麻弥▽星空のBelieve/鮎川麻弥▽水の星へ愛をこめて/森口博子▽銀色ドレス/森口博子 「機動戦士ガンダムZZ」アニメじゃない~夢を忘れた古い地球人よ/新井正人▽時代が泣いている/新井正人▽サイレント・ヴォイス/ひろえ純▽一千万年銀河/ひろえ純

「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」いつか空に届いて/椎名恵▽遠い記憶/椎名恵▽夜明けのShooting Star/林原めぐみ

「機動戦士ガンダムF91」ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中/森口博子▽君を見つめて -The time I'm seeing you-/森口博子

「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」THE WINNER/松原みき▽MAGIC/JACOB WHEELER▽MEN OF DESTINY/MIO▽Evergreen/MIO▽OBLIVION/MIO▽STAR BRIGHT/MIO▽BACK TO PARADISE/松原みき 「機動戦士ガンダム0083 ジオンの残光」True Shining/和田るみ子▽Mon etoil/和田るみ子

「機動戦士Vガンダム」STUND UP TO THE VICTORY ~トゥ・ザ・ヴィクトリー~/川添智久▽WINNERS FOREVER ~勝利者よ~/INFIX▽Don't Stop!Carry On!/RD▽ひなげしの旅のむこうに/小峰公子▽ひなげしの旅のむこうに/黒田由美▽いつかまた生まれた時のために/karak▽生まれてくるものへ/ACEILUX▽いくつもの愛をかさねて/岩崎元是

「機動武闘伝Gガンダム」FLYING IN THE SKY/鵜島仁文▽海よりも深く/彩 恵津子▽Trust You Forever/鵜島仁文▽勝利者たちの挽歌/大山修司▽星屑のレクイエム/天野由梨▽魂(いのち)の扉/天野由梨

「新機動戦記ガンダムW」JUST COMMUNICATION/TWO-MIX▽It’s Just Love!/大石ルミ▽RHYTHM EMOTION/TWO-MIX 「機動新世紀ガンダムX」DREAMS/Romantic Mode▽HUMAN TOUCH/Warren Wiebe▽HUMAN TOUCH (日本語版)/re-kiss▽Resolution/ロマンティックモード▽銀色Horizon/中瀬聡美

「∀ガンダム」ターンAターン/西城秀樹▽CENTURY COLOR/RAY-GUNS▽月の繭/奥井亜紀▽限りなき旅路/奥井亜紀▽羽化/大塚宗一郎▽ALFA and OMEGA/Carla Vallet▽月下美人/西城秀樹▽Until/Maryanne Murray▽The song of a stone/大塚宗一郎▽月の魂(たま)/レット隊 「∀ガンダムI地球光/∀ガンダムII月光蝶」AFTER ALL/Donna Burke

「機動戦士ガンダムSEED」あんなに一緒だったのに/See-Saw▽Distance/FictionJunction▽静かな夜に/ラクス(田中理恵)▽暁の車/FictionJunction YUUKA▽水の証/ラクス(田中理恵) 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」Life Goes On/有坂美香▽君は僕に似ている/See-Saw▽焔の扉/FictionJunction YUUKA▽深海の孤独/桑島法子▽Quiet Night C.E.73/ミーア(田中理恵)▽EMOTION/ミーア(田中理恵)▽Fields of hope/ラクス(田中理恵) 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY スペシャルエディションIIそれぞれの剣」tears/lisa 「機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER」STARGAZER ~星の扉/根岸さとり

「機動戦士ガンダム MS IGLOO 1年戦争秘録」時空(そら)のたもと/Taja 「機動戦士ガンダム MS IGLOO 黙示録0079」夢轍 ~ユメワダチ~/Taja 「機動戦士ガンダム MS IGLOO2 重力戦線」Mr. Lonely Heart/横田はるな▽PLACES IN THE HEART/柿島伸次▽NO LIMITS ∞/Taja

「機動戦士ガンダム00 ファーストシーズン」LOVE TODAY/Taja 「機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン」Prototype/石川智晶▽TOMORROW/マリナ・イスマイールと子ども達 「機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン スペシャルエディションIソレスタルビーイング」i〔ai〕/Mille Face 「機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン スペシャルエディションIIエンド・オブ・ワールド」Core/Mille Face 「機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン スペシャルエディションIIIリターン・ザ・ワールド」Refrain/Mille Face 「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-」もう何も怖くない、怖くはない/石川智晶

「機動戦士ガンダムUC」LICHT MEER/井上優弥子▽EGO/小林未郁

「機動戦士ガンダムAGE」君の中の英雄/栗林みな実▽WHITE justice/飛蘭▽Memorial days/KOKIA▽君と僕はそこにいた/AiRI▽君といた日々/飛蘭 「機動戦士ガンダムAGE MEMORY OF EDEN」未来の模様/結城アイラ

「模型戦士ガンプラビルダーズ ビギニングG」my Proud, my Play!/KAmiYU 「ガンダムビルドファイターズ」Imagination>Reality/AiRI▽半パン魂/ヒャダイン▽ガンプラ☆ワールド/キララ(悠木碧) 「ガンダムビルドファイターズトライ」アメイジング ザ ワールド/SCREEN mode▽迷々コンパスはいらない/StylipS 「ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ」Roots of Happiness/Elizabeth Elias

「ガンダムさん」ガンダムさん音頭/小西克幸、代永翼、置鮎龍太郎、興津和幸▽Shooting Star/藩めぐみ、名塚佳織、広橋涼

「Gのレコンギスタ」Gの閃光/ハセガワダイスケ▽ハイフン・スタッカート/ハセガワダイスケ

「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」By Your Side/澤田かおり▽宇宙の彼方で/森口博子▽I CAN’T DO ANYTHING-宇宙よ-/服部隆之presents GUNDAM THE ORIGIN feat.AYA▽Don't Say Good bye/澤田かおり▽破線の涙/山崎まさよし

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」少年の果て/GRANRODEO

「機動戦士ガンダム Twilight AXIS 赤き残影」Confession/Mayu Wakisaka▽Let go/Mayu Wakisaka

「機動戦士ガンダムNT」Vigilante/mpi & Gemie

「機動戦士SDガンダムの逆襲 嵐を呼ぶ学園祭」ペ・ペ・ペのペ/西村智博、立木文彦▽曖昧Me Your Steady Girl…?!/本田知恵子、川村万梨阿▽涙のSingle Rain/川村万梨阿、本田知恵子▽I Wanna Hold You/矢尾一樹 「機動戦士SDガンダムの逆襲 SD戦国伝 暴終空城の章」アディオス・DE・ガンダム/清水咲斗子 「機動戦士SDガンダムMK-II」Planet Zone/結城梨沙 「機動戦士SDガンダムMK-III 『宇宙の神秘・大作戦』」Tokyo Boogie Night/本多知恵子、林原めぐみ 「機動戦士SDガンダムMK-IV 『夢のマロン社・宇宙の旅」十六夜のプンダリーカ/水谷優子▽幻のバルバドレ/清水咲斗子 「機動戦士SDガンダムMK-V 『SD戦国伝・頑駄無五人衆のもののけ退治』」夏のうねり/清水咲斗子▽SDガンダムパラダイス/立木文彦、西村智博▽さよならの刹那/川村万梨阿▽LOVE TACT/松井菜桜子▽HOLD YOU/林原めぐみ 「武者・騎士・コマンド SDガンダム緊急出撃」Sugar Lover Affair/佐々木望、林原めぐみ 「機動戦士SDガンダム パパルの暁-冒険王女アルテシア-」異国に吹かれて/神代知衣 「SDガンダム三国伝 Brave Battle Warriors」三璃紗伝説 ~The Brave Legend~/Ko-saku、Justice・伝説を刻め!/ブレイブバトルウォーリアーズ

「GUNDAM EVOLVE../Ω」こんなもんじゃない!/平田祥一郎▽Black stars/東野純直 ・SOLDIER -哀しみの詩-/CHINO 「GUNDAM EVOLVE../Α」TIME IS ON MY SIDE/lisa▽終わらぬ未来/川上次郎▽shift/辻本祥子