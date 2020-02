アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の1月20~26日の1位は、アニメやゲームが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」に登場するガールズバンド「RAISE A SUILEN(レイズアスイレン)」の最新シングル「DRIVE US CRAZY」でした。

◇先週の結果

「RAISE A SUILEN」は、「バンドリ!」シリーズで、「Poppin’Party(ポッピンパーティ)」「Roselia(ロゼリア)」に続く、キャストが演奏、歌唱を担当するリアルバンドです。テクニカルでソリッドな楽曲が特徴で、シリーズのバンドの中でも人気が高まっています。今回首位を獲得した「DRIVE US CRAZY」の表題曲は、単独ライブ「Heaven and Earth」に合わせて書き下ろされた楽曲です。

2、3位には、声優育成スマホゲーム「CUE!」に登場するユニット「AiRBLUE Flower」のシングル「Knocking on My Dream!!」、ユニット「AiRBLUE Bird」のシングル「にこにこワクワク 最高潮!」がランクイン。4位には、アニメやゲームが人気の「アイドルマスター シンデレラガールズ」の小早川紗枝役などで知られる声優の立花理香さんの最新アルバム「Heart Shaker」が登場しました。

5位には、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズに登場する一条シンのソロ曲「ダイスキリフレイン」を収録した「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 『ダイスキリフレイン/ドラマチックLOVE』」、6位には、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のゲーム内のファン投票企画「シンデレラガール総選挙」で上位となったアイドルたちによる楽曲を収録した「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 夢をのぞいたら」が登場。7位には、ミュージカル「刀剣乱舞」に出演する刀剣男士によるシングル「Lost The Memory」がランクインしました。

ほかにも、声優の上坂すみれさんのアルバム「NEO PROPAGANDA」が8位に。シンガー・ソングライターの清竜人さんが手がけた「ボン キュッ ボンは彼のモノ」、音楽ユニット「group_inou(グループイノウ)」による「MESSAGE」など、邦楽シーンのアーティストとのコラボが耳に楽しいアルバムとなっています。9位には、アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の小原鞠莉役などで知られる声優の鈴木愛奈さんのファーストフルアルバム「ring A ring」が登場しました。

◇今週の動向

キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のヨコハマ・ディビジョン「MAD TRIGGER CREW」の新CD「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」、声優の和氣あず未さんのソロアーティストデビューシングル「ふわっと/シトラス」、歌手の亜咲花さんの最新シングル「The Sunshower」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「DRIVE US CRAZY」 RAISE A SUILEN シングル

2位 「Knocking on My Dream!!」 AiRBLUE Flower シングル

3位 「にこにこワクワク 最高潮!」 AiRBLUE Bird シングル

4位 「Heart Shaker」 立花理香 アルバム

5位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 『ダイスキリフレイン/ドラマチックLOVE』」 一条シン(CV:寺島惇太) シングル

6位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 夢をのぞいたら」 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS!! シングル

7位 「Lost The Memory」 刀剣男士 team三条 with加州清光 シングル

8位 「NEO PROPAGANDA」 上坂すみれ アルバム

9位 「ring A ring」 鈴木愛奈 アルバム

10位 「約束」 Roselia シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。