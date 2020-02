5月15~17日に愛知・蒲郡ラグーナビーチとラグナシアで野外イベント「森、道、市場2020」が開催される。

今年で11回目の開催となる「森、道、市場」。m-floやカジヒデキ、LUCKY TAPESらの出演が発表されていたところ、出演アーティスト第2弾として思い出野郎Aチーム、C.O.S.A.、the chef cooks me、柴田ひかり、釈迦坊主、Seiho、TOWA TEI、トクマルシューゴ、never young beach、パソコン音楽クラブ、マカロニえんぴつ、マヒトゥ・ザ・ピーポー、RHYMESTER、LITTLE DEAD GIRLが新たにラインナップされた。また「NF#14 in MORI MICHI ICHIBA 2020」枠でサカナクションの出演も決定した。

森、道、市場 2020

2020年5月15日(金)愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア

START 11:00 / END 22:00



2020年5月16日(土)愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア

START 10:00 / CLOSE 22:00



2020年5月17日(日)愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア

START 10:00 / CLOSE 20:00

<出演者>

imai / m-flo / 思い出野郎Aチーム / カジヒデキ / キセル+エマーソン北村 / グッドラックヘイワ / クボタタケシ / クラムボン / C.O.S.A. / the chef cooks me / the telephones / 佐藤さき / 柴田ひかり / 釈迦坊主 / SIRUP / 水中、それは苦しいSP / Seiho / TOWA TEI / トクマルシューゴ / never young beach / パソコン音楽クラブ / マカロニえんぴつ / マヒトゥ・ザ・ピーポー / YOU$UKE YUK1MAT$U / RHYMESTER / LUCKY TAPES / LOVE PSYCHEDELICO / LITTLE DEAD GIRL / 呂布カルマ / and more



NF#14 in MORI MICHI ICHIBA 2020

サカナクション / and more

※「YOU$UKE YUK1MAT$U」の「Y」は円記号、「O」はストローク符号付き、「E」はユーロ記号が正式表記。