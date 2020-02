「次がハローキティの世界か……」SANRIO EXPO 2020開催！

2020年2月3日(月)より、サンリオキャラクターのアイテムが一堂に会する、取引先・報道関係者向けの商品展示会「SANRIO EXPO 2020」が、ゲートシティ大崎のゲートシティホールで開催される。

それに先立つ1月31日(金)、同会場にてサンリオが2020年に予定しているさまざまな企画の発表会が行われた。





最初に発表されたのは、夏に六本木ヒルズ 東京シティビューで開催される「60th Anniversary サンリオキャラクターミュージアム」。創業60周年を迎えるサンリオがこれまでに生み出してきた450を超えるキャラクターから、40年以上も活躍しているハローキティ・マイメロディ・リトルツインスターズをメインに、サンリオ60年の軌跡をたどる展覧会だ。詳細は3月に発表の予定。





そして人気の動画クリエイター「まあたそ」と「ハンギョドン」のコラボ。

”岡山が生んだ奇跡の不細工”を公式キャッチフレーズに、メイク動画を中心に配信しているYoutuber、まあたそさんが、ファンにもらったグッズをきっかけに大好きになったというハンギョドンとコラボしたグッズが5月以降に発売の予定だ。





続いてアニメ『デジモンアドベンチャー』と「ハローキティ」のコラボ。

2月21日(金)より公開の『デジモナドベンチャー』20周年記念作品『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』とのコラボ。デジモンたちが奇跡の”サンリオ進化”を遂げたアイテムが、大阪と秋葉原で開催されるプレミアムショップや、通販で発売される。一部商品は、映画の公開日2月21日の12時より通販で予約受け付けされる。





アニメ『ちびまる子ちゃん』と「ハローキティ」のコラボ。

アニメ化30周年を迎えた『ちびまる子ちゃん』のまるちゃんが頭にキティのリボンをつけたり、友蔵さんがハローキティの帽子をかぶるデザイン。サンリオのくじ引き「ちびまる子ちゃん×ハローキティ当たりくじ」が6月初旬から発売される。





『仮面ライダーディケイド』と「ハローキティ」のコラボ。

『仮面ライダーディケイド』ではディケイドに変身する門矢司を演じた井上正大、ディエンドに変身する海東大樹を演じた戸谷公人が登壇し、「次がハローキティの世界か……」「言っておくけど僕は君よりもずっと前からハローキティの大ファンだ、覚えておけ!」「だいたいわかった」というおなじみのやり取りを繰り広げた。2人が持っているトートバッグやスポーツタオルのほか、マスコットホルダーやアクリルキーホルダーが発売予定だ。





アイドルグループ『NMB48』と「ポムポムプリン」のコラボ。

サンリオ描き下ろしのコラボデザインを使用したTシャツ、トートバッグ、ボールチェーンマスコットなどが3月に発売予定。また、3月20日(金・祝)から29日(日)まで、大阪あべのキューズモールにてポップアップショップを開催(東京では4月に開催予定)。そして5月の1カ月間、梅田、原宿、横浜のポムポムプリンカフェではコラボメニューも展開予定だ。





最後に2020年4月からテレビ東京系列で放送開始予定のTVアニメ『ミュークルドリーミー』も発表。

主人公・日向ゆめを演じる村上奈津実さん、月島まいらを演じる伊藤彩沙さん、今井ことこを演じる幸村恵理さん、南川朝陽を演じる小林裕介さんが登壇し、番組の意気込みを語った。











会場にはサンリオキャラクターのアイテムを展示。

『Fate/Grand Order』などの人気コンテンツとのコラボアイテムも数多く展示されており、サンリオキャラクターのパワーと広がりを感じさせる催しとなっていた。



(C)石森プロ・東映 (C)1976, 2020 SANRIO CO., LTD.

(C)TM / FGOP (C)78 89 93 96 01 05 19 SANRIO