デジモン映画『LAST EVOLUTION 絆』に繋がる物語…前日譚第1話「空へ」を公開！

「デジモンアドベンチャー」20 周年記念作品として、2月21日(金)より公開される『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』に先駆け、その前日譚となる短編オリジナルアニメ「デジモンアドベンチャー20th メモリアルストーリー」の第1話「空へ」がこの度web 公開された!



「デジモンアドベンチャー20th メモリアルストーリー」は、新作劇場版『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』の前日譚やサイドストーリーなど、劇場本編では描ききれなかった映像や、大人になった彼らとデジモンたちの日常などを描いた全5話による短編アニメーション。



これは、昨年『DIGIMON ADVENTURE(デジモンアドベンチャー)20 周年メモリアルストーリープロジェクト』と題したクラウドファンディングを実施した際の様々なリターンの中の一つで、完成した短編アニメは、対象のコ ースに参加した方、もしくは渋谷PARCO にオープンしたポップアップストア「LB POP-UP THEATER」内のシアターでしか観られないものだったが、より多くの方に楽しんでもらうため、全5話の内、映画の前日譚となる第1話「空へ」のみ web にて無料公開することとなった。



第1話「空へ」で描かれているのは、”選ばれし子どもたち”の一人、武之内空の物語。

大学 4 年生となった空が、華道の家元の娘として…”選ばれし子どもたち”として…自分が進む道を模索する。空が導き出した”選択”とは——?

ぜひ映画を観る前にご覧あれ!





▼「デジモンアドベンチャー20th メモリアルストーリー」第 1 話「空へ」





■映画『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』



【公開日】2020 年 2 月 21 日(金)公開 【配給】東映



<キャスト>

八神太一:花江夏樹 石田ヤマト:細谷佳正 武之内空:三森すずこ 泉光子郎:田村睦心 太刀川ミミ:吉田仁美 城戸丈:池田純矢 高石タケル:榎木淳弥 八神ヒカリ:M・A・O

アグモン:坂本千夏 ガブモン:山口眞弓 ピヨモン:重松花鳥 テントモン:櫻井孝宏 パルモン:山田きのこ ゴマモン:竹内順子 パタモン:松本美和 テイルモン:徳光由禾

本宮大輔:片山福十郎 一乗寺賢:ランズベリー・アーサー 井ノ上京:朝井彩加 火田伊織:山谷祥生 / ブイモン:野田順子 ワームモン:高橋直純 ホークモン:遠近孝一 アルマジモン:浦和めぐみ 井村京太郎:小野大輔 / メノア・ベルッチ:松岡茉優



<スタッフ>

原案:本郷あきよし 監督:田口智久 脚本:大和屋 暁

スーパーバイザー:関 弘美 キャラクターデザイン:中鶴勝祥 デジモンキャラクターデザイン:渡辺けんじ

アニメーションキャラクターデザイン:立川聖治・熊谷哲矢・西野理恵・関崎高明 音楽:富貴晴美

総作画監督:立川聖治 プロップデザイン:吉田大洋 美術監督:岩瀬栄治 美術設定:大平 司 色彩設計:合田沙織

撮影監督:川田哲矢 編集:坪根健太郎 音響監督:飯田里樹 音響効果:古谷友二 録音:松田 悟 アニメーションプロ デューサー:漆山 淳

オープニング曲:和田光司 挿入歌:宮崎 歩 エンディング曲:AiM

アニメーション制作:ゆめ太カンパニー 配給・宣伝:東映 製作:東映アニメーション



※宮崎歩の「崎」は旁上が「立」が正式表記になります。



(c) 本郷あきよし・東映アニメーション