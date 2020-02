デビッド・ボウイがインスピレーションの「HUGO Loves Bowie」カプセルコレクションを発売

HUGOは、故デビッド・ボウイと彼の比類なきスタイルに敬意を表した「HUGO Loves Bowie」の限定カプセルコレクションを販売する。



デビッド・ボウイは世界の音楽やファッションに忘れられないインパクトを残した、音楽且つヴィジュアル・アイコンだった。そんなボウイのスタイルへ敬意を示すため、HUGOは「HUGO Loves Bowie」の限定カプセルコレクションを発表した。



このカプセルコレクションは、アイコニックなアルバムのジャケットをフィーチャーしたTシャツや、黒、白、そして赤という特徴的なカラーパレットで彩ったボウイのキャッチコピーを表現したキャップ等のステートメントアクセサリーなど、ユニークな要素が融合したコレクションとなっている。



「デビッド・ボウイは自分を貫いて生きた、反抗心そのものでした」HUGOメンズウェアのデザイン部門のシニアヘッドであるバート・デ・バッカーは語る。



「このカプセルコレクションは、彼が世界にもたらしたインパクトやその価値を共有することを祝福する機会を我々に与えてくれました」 ボウイがドイツの首都からインスピレーションを得て1997年から1979年に発表したアルバム『ロウ Low』、『英雄夢語り (ヒーローズ) "Heroes"』、そして『ロジャー (間借人) Lodger』のいわゆる「ベルリン三部作」が、このカプセルコレクションの原型。



1977年のアルバム「英雄夢語り(ヒーローズ)」へのトリビュートとしてデザインされたスウェットは、鋤田正義の撮影によるアルバムカバーのボウイの写真がフィーチャーされている。小物やTシャツにはこのアルバムのオリジナルのキャッチコピーでもあり、ボウイが語った「Tomorrow belongs to those who can hear it coming(明日は、それがやってくる足音を聞くことができる人のもの)」というテキストが配されている。



2020年2月5日以降にHUGOの下記店舗にて展開予定。



「HUGO Loves Bowie」カプセルコレクション取り扱い店舗

【ヒューゴ ショップ 銀座三越】所在地:東京都中央区銀座4-6-16 6F

【ヒューゴ ショップ 大阪高島屋】所在地:大阪府大阪市中央区難波5-1-5 メンズコンテンポラリー売場 3F

【ヒューゴ ショップ 名古屋松坂屋】所在地:愛知県名古屋市中区栄3-16-1北館 1階

【ヒューゴ ポップアップストア 名古屋高島屋】

期間:2020年2月12日(水) – 2月25日(火)

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 7F