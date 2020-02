BLACKPINK、自身初のドームツアー全4公演がソールドアウト

BLACKPINKが現在開催中の日本ドームツアー「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」のファイナルとなる2月22日、福岡ヤフオク!ドーム公演がソールドアウトを記録。これで昨年12月からスタートした日本国内3都市4公演がすべて完売したことになり、のべ20万5,000人を動員する見込みとなった。



昨年の1月から世界4大陸に渡り22都市30公演を行ってきた初のワールドツアー「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」。その間に、2019年グラミー賞の前夜イベント「グラミー・アーティスト・ショーケース」でパフォーマンスを披露し、アメリカ最大級の音楽フェスティバル「コーチェラ・フェスティバル」にも出演を果たすなど、ワールドクラスで活躍を見せたBLACKPINKは、日本でも多くのファンを獲得した。



また、福岡ヤフオク!ドーム公演は全国96カ所の映画館でライヴビューイングの生中継が決定しており、先日プレリクエスト先行抽選予約を行っていたが、申し込み殺到により一般券売の販売も予定しているとのこと。詳細はライブビューイングの特設サイトをチェックしてほしい。





<ライヴビューイング概要>







「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」

日本ドームツアー最終公演ライブビューイング



日時:2020年2月22日(土)17:00 上映開始

本会場:福岡 ヤフオク!ドーム

ライブビューイング会場:全国の映画館

料金:3,900円(全席指定/税込)

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。※別途プレイガイド手数料がかかります。

企画/制作:YG ENTERTAINMENT/AEI

配給:エイベックス・ピクチャーズ

https://api-liveviewing.com/blackpink2020/