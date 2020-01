劇場版『名探偵コナン』の静野孔文監督×手塚プロダクション坂本龍一による『さよなら、ティラノ』！

シリーズが累計200万部をこえる宮西達也の大ヒット絵本作品、ティラノサウルスシリーズ『ずっとずっといっしょだよ』(ポプラ社刊)ほかを原作とした『さよなら、ティラノ』が、長編アニメーション映画として東映ビデオ配給にて2020年初夏公開される。



劇場版『名探偵コナン』シリーズを多く手掛ける静野孔文監督と、日本が誇るアニメーションスタジオ・手塚プロダクションがタッグを組み、さらに音楽を坂本龍一が担当する。

そこで『さよなら、ティラノ』のティザービジュアル、スタッフ・キャストが解禁された。



静野孔文監督のもと、脚本は『カウボーイビバップ』、『攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX』のストーリーライダース・佐藤大が手掛け、アニメーション制作を手塚プロダクションが担当し、親子で一緒に学び楽しめる〈感動の物語〉を完成させた。



そして本作のキャラクターたちに命を吹き込むのは、三木眞一郎、石原夏織、悠木碧ら豪華声優陣!



最強なのに暗闇を怖がるティラノサウルスの〈ティラノ〉役を三木眞一郎、そして一緒に旅をする心優しいプテラノドンの少女〈プノン〉役を石原夏織が演じ、冒険の途中で仲間に加わるトリケラトプスの子供〈トプス〉を悠木碧が演じる。

さらに、小西克幸、井上喜久子、森川智之、檜山修之、石塚運昇らが脇を固め、ベテランから若手まで豪華声優陣が勢ぞろいした。



地上最強なのに暗闇が怖いティラノサウルス”ティラノ”と、飛べないけど、いつも希望を抱いて生きるプテラノドン少女”プノン”、そして親とはぐれてしまったトリケラトプスの子ども”トプス”が”天国”を求めて旅立つ彼らのお話——ぜひ劇場でご覧あれ。



<ストーリー>

大昔、恐竜の時代。氷河期が近づき、すべてが荒廃していた。そこに乱暴なゴルゴサウルスの群に追われているプテラノドンの少女「プノン」がいる。”もうダメ?”捕まりそうになったプノンとゴルゴザウルスたちの前に現れたのは、巨大で、とても強そうなティラノサウルス。そう、地上最強との呼び声高いティラノサウルスだった。

さすがのゴルゴサウルスたちも、ティラノの迫力におされ、プノンを諦め逃げ出してしまう。邪魔者がいなくなったら、ティラノがプノンを食べる番。しかし、ティラノはプノンに目もくれず、木の上になっている赤い実をむしゃむしゃと食べはじめた。”おじちゃん、私はプノンだよ。おじちゃんの名前は何? なんで私を食べないの?”

”おじちゃんは肉食なのに、なんで赤い実を食べるの?”休む間もなく喋るプノンを後に、ティラノが自分の道を進もうとした瞬間、プノンはある提案をする。

”おじちゃん、私は「天国」というところを探してむかってるよ。そこは無数の赤い実を食べられるこの地上唯一の楽園だよ。一緒に行かない?”と声をかけられ乗り気になったティラノ、なんらかの事情があるのか、飛べない特異なプテラノドンと一緒にいくことを決意するが……。

ティラノの「地上最強」の地位を奪おうと企てるゴルゴサウルスは、ティラノに執心してしつこく彼らを追った。果たして、「ティラノ」と「プノン」、そして旅の途中で出会う親とはぐれたトリケラトプスの子ども「トプス」は、無事に天国に着けるのか? そして、その天国は本当に楽園なのだろうか?





【タイトル】

『さよなら、ティラノ』



【公開日】

2020年初夏



【出演】

三木眞一郎 石原夏織 悠木 碧 小西克幸 井上喜久子 森川智之 檜山修之 宮西達也/石塚運昇



【スタッフ】

原作:宮西達也 ティラノサウルスシリーズ『ずっとずっといっしょだよ』ほか(ポプラ社刊)

監督:静野孔文(劇場版『名探偵コナン』シリーズ)

音楽:坂本龍一

アニメーション・ディレクター:江口摩吏介

脚本:佐藤 大 うえのきみこ 福島直浩

アニメーション制作:手塚プロダクション

製作:MediaCastle Corp.



配給:東映ビデオ



(C)2018 "My TYRANO” Film Partners



★公式サイト:http://www.sayonara-tyrano.com