THE YELLOW MONKEY、完売の大阪公演でバルコニー席追加発売

THE YELLOW MONKEYが、2月11日に開催される30周年記念ドームツアーの大阪・京セラドーム公演のバルコニー席追加発売を決定した。



2019年12月28日に現ラインナップでの結成30周年を迎え、その日に30th Anniversary DOME TOURの初日となるナゴヤドームを敢行したTHE YELLOW MONKEY。2月11日の既に指定席はソールドアウトしており、今回がチケット入手のラストチャンスとなる。加えて、4月4日(土)・5日(日)に開催される東京ドーム公演のオフィシャル・グッズのEC先行販売(ライブ会場では購入することが出来ない限定アイテム含む)が本日18時にスタートする。



さらに、2019年12月に実施されたTHE YELLOW MONKEYとTOWER RECORDS CAFEとのコラボカフェ企画「タワモン SUPER CAFE 『9999+1』」が、2月10日(月)よりTOWER RECORDS CAFE 梅田NU茶屋町店にてテイクアウトドリンクの販売を決定。期間中は、4種のコラボドリンクのテイクアウト販売し、購入した方先着でイエローモンキーオリジナルドリンクスリーブが付く。





<チケット情報>



THE YELLOW MONKEY

「30th Anniversary DOME TOUR」大阪公演



2020年2月11日(火・祝) 京セラドーム大阪

チケット:バルコニー席9900円(税込)

2月1日(土)10:00より各プレイガイドにて追加販売開始(先着)



<イベント情報>



THE YELLOW MONKEY × TOWER RECORDS CAFEコラボ

「タワモン SUPER CAFE 『9999+1』」



開催期間:2020年2月10日(月)~2月16日(日)

開催店舗:TOWER RECORDS CAFE 梅田NU茶屋町店

販売時間:11時~21時