サンボマスター初のトリビュートアルバム、収録曲など作品詳細発表

バンド結成20周年を迎えたサンボマスターがリリースする初のトリビュートアルバム『サンボマスター究極トリビュート ラブ フロム ナカマ』の作品詳細が発表された。



注目のトリビュート収録楽曲は「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」「できっこないを やらなくちゃ」「青春狂騒曲」などバンドのこれまでの代表曲から、隠れ名曲まで全12曲。参加アーティストは今後発表される。



また完全限定盤のDISC-2「カバー フォー ナカマ」にはサンボマスターがこれまでに他アーティストをカバーした楽曲から4曲を収録。奥田民生の「恋のかけら」、MONGOL800の「星の数月の数」のスタジオレコーディングのカバー音源。My Hair is Badの「いつか結婚しても」、銀杏BOYZの「NO FUTURE NO CRY」のライブレコーディングカバー音源の計4曲を収録する。さらに完全生産限定盤の特典DVD「サンボマスターのツアーに密着してみた」は、2019年末開催の豪華11組のアーティストが参戦した全国2マンツアー「サンボマスター デカスロン ~強敵と書いて友と呼ぶ~」に完全密着したツアードキュメタリーを収録しているとのこと。



4月からは、約2年ぶりとなる全国ワンマンツアー「サンボマスター感謝祭【日本列島ルーツの旅〜ワンマンツアー2020〜】」の開催も決まっている。詳細は以下より。





<リリース情報>



サンボマスター

トリビュートアルバム『サンボマスター究極トリビュート ラブ フロム ナカマ』



発売日:2020年3月25日(水)

【完全生産限定盤】2CD+DVD スペシャルグッズ付き 価格:4800円(税抜)

【通常盤】CD 価格:2800円(税抜)



●Disc1:サンボマスタ究極トリビュート ラブ フロム ナカマ

=収録曲=

美しき人間の日々

さよならベイビー

青春狂騒曲

世界はそれを愛と呼ぶんだぜ

世界をかえさせておくれよ/

そのぬくもりに用がある

できっこないを やらなくちゃ

光のロック

二人ぼっちの世界

夜汽車でやってきたアイツ

ラブソング

ロックンロール イズ ノットデッド

※参加アーティストは後日発表予定



●Disc2:カバー フォー ナカマ 〜サンボマスターによるスペシャルカバー集〜

※完全生産限定盤のみ収録

=収録楽曲=

・恋のかけら(奥田民生楽曲のカバー音源 )

・星の数月の数(MONGOL800楽曲のカバー音源)

・いつか結婚しても (My Hair is Bad楽曲のライブカバー音源)

・NO FUTURE NO CRY (銀杏BOYZ楽曲のライブカバー音源)



●DVD:サンボマスターのツアーに密着してみた ※完全生産限定盤のみ収録

「サンボマスター デカスロン ~強敵と書いて友と呼ぶ~」完全密着ツアードキュメタリーDVD

※副音声特典「三人の楽屋ばなし」 ~当日を振り返る楽しいオーディオコメンタリーを収録!

※ライブはダイジェストとなります。



・完全生産限定盤のみペシャルグッズ付属。詳細は後日発表



<ツアー情報>

「サンボマスター感謝祭【日本列島ルーツの旅〜ワンマンツアー2020〜】」



=ツアー情報=

2020年4月4日(土)千葉県 柏ALIVE

2020年4月9日(木)千葉県 千葉LOOK

2020年4月11日(土)岐阜県 岐阜CLUB ROOTS

2020年4月18日(土)静岡県 静岡SOUND SHOWER ark

2020年4月19日(日)岡山県 岡山 YEBISU YA PRO

2020年5月1日(金)栃木県 宇都宮HEAVENS ROCK 宇都宮 VJ-2

2020年5月3日(日)長野県 長野CLUB JUNK BOX

2020年5月9日(土)北海道 苫小牧ELLCUBE

2020年5月10日(日)北海道 旭川 CASINO DRIVE

2020年5月17日(日)鳥取県 米子 AZTiC laughs

2020年5月22日(金)埼玉県 熊谷HEAVENS ROCK 熊谷 VJ-1

2020年5月30日(土)山口県 周南RISING HALL

2020年6月4日(木)兵庫県 神戸VARIT.

2020年6月6日(土)鹿児島県 鹿児島CAPARVO HALL

2020年6月13日(土)福島県 会津若松會津風雅堂

席種:スタンディング チケット代金4400円(ドリンク代別)

※会津若松 會津風雅堂公演のみ、全席指定 4400円



チケット一般発売

4月4日(土) 千葉公演 〜 4月19日(日) 岡山公演

2月8日(土)~発売開始



5月1日(金) 栃木公演 〜 6月13日(土) 福島公演

3月7日(土)~発売開始



サンボマスターオフィシャルサイト:http://www.sambomaster.com/