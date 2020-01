テイラー・スウィフト、自身のドキュメンタリー映画＆新曲を同時配信

テイラー・スウィフトが、新曲「Only The Young」を本日リリース。公式YouTubeでは同曲のリリックビデオも公開されている。



「Only The Young」は、先日アメリカで開催されたサンダンス映画祭にてプレミア上映され、本日からNetflixにて日本を含め全世界で配信開始となったテイラー・スウィフトの素顔に迫るドキュメンタリー映画『ミス・アメリカーナ』にフィーチャーされた楽曲。既に公開されている予告編には、ライヴの様子などに加え、バックステージ、作曲の風景など、飾らないテイラー・スウィフトの姿が映し出されている。











このドキュメンタリーのタイトルは、昨年の米ビルボード年間トップ・アルバム・セールス(ストリーミングを含まない純粋なアルバム売上)で1位を獲得したアルバム『Lover』の収録曲「ミス・アメリカーナ&ザ・ハートブレイク・プリンス」から採られたという。アルバム『Lover』のライヴ・ツアーとフェスティバル出演は6月のベルギー公演を皮切りにヨーロッパ、アメリカで行われる予定で、8月までの開催日程がすでにアナウンス済みだ。





<リリース情報>







テイラー・スウィフト

「Only The Young」

https://taylor.lnk.to/OnlyTheYoung