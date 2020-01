Official髭男dismが、本日1月31日にApple Musicでストリーミング限定の映像作品「one-man tour 2019@2019.07.08 日本武道館(Live Video)」を配信リリースした。

この作品は昨年7月の東京・日本武道館で行われた全国ツアー「Official髭男dism one-man tour 2019」の追加公演で撮影されたライブ映像を収めたもの。「Pretender」「Stand By You」などのヒット曲を含む全5曲が収録されている。

Official髭男dism「one-man tour 2019@2019.07.08 日本武道館(Live Video)」収録内容

01. 115万キロのフィルム Live at 日本武道館 2019.07.08

02. Pretender Live at 日本武道館 2019.07.08

03. ノーダウト Live at 日本武道館 2019.07.08

04. 宿命 Live at 日本武道館 2019.07.08

05. Stand By You Live Live at 日本武道館 2019.07.08