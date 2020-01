DA PUMPが3月25日にニューシングル(タイトル未定)をリリースする。

初回限定生産盤4タイプと通常盤の計5形態で発売される本作には、新曲の“軽快で元気が出る”ポップチューン(タイトル未定)と昨年10月に発表された「This is DA world」を収録。初回盤のうちCD、DVD、VRコンテンツがセットになったタイプにはスマートフォン用のVRビューアーが付属し、新曲をVRバージョンで楽しむことができる。同じく初回盤のCDとDVD、Blu-rayのセットには、新曲のミュージックビデオとMVのメイキング映像またはダンスバージョンがタイプ別に収められ、CDのみの通常盤には2曲に加え昨年10月発表の「Funky Girl」が収録される。

DA PUMP ニューシングル(タイトル未定)収録内容

初回限定生産盤(CD+DVD+VR)

01. 新曲(タイトル未定)

02. This is DA world

03. 新曲(タイトル未定)(Instrumental)

04. This is DA world(Instrumental)

・新曲(タイトル未定)Music Video -VR version-(仮)

・未定

・新曲(タイトル未定)-VR version-

初回限定生産盤(CD+DVD)

・新曲(タイトル未定)- Music Video -

・新曲(タイトル未定)- Music Video Shooting Off shot Movie -

初回限定生産盤(CD+Blu-ray)

・新曲(タイトル未定)- Music Video -

・新曲(タイトル未定)- Music Video Shooting Off shot Movie -

初回限定生産盤(CD+DVD)

・新曲(タイトル未定)- Music Video -

・新曲(タイトル未定)- Dance Edit version Video -

通常盤(CDのみ)

01. 新曲(タイトル未定)

02. This is DA world

03. Funky Girl

04. 新曲(タイトル未定)(Instrumental)

05. This is DA world(Instrumental)

06. Funky Girl(Instrumental)