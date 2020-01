Task have Funがタワレコアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスターに登場

アイドルグループTask have Funが、タワーレコード新宿店始動の企画「NO MUSIC, NO IDOL?」のポスターに登場する。

2016年に熊澤風花、白岡今日花、里仲菜月の3人で結成され、その容姿とパフォーマンスで一躍人気を獲得したTask have Fun。2月12日(水)待望のシングル『星フルWISH』の発売を記念し、タワーレコードとのコラボが決定した。



約6か月ぶりとなる今回のシングルは、Task have Funにとってはありそうでなかった王道の可愛らしいPOPなアイドルソングとなっている。タワーレコードでは、対象15店舗にてフラゲ日にあたる11日(火)より、対象商品を購入した方へ予約優先、先着順にてポスターがプレゼントされる。(画像はこちらから)



また、 今回新宿店ではメンバー3人の集合ヴァージョンのポスターの他、各メンバーのソロヴァージョンも制作。こちらも対象商品購入者に、先着ならびにランダムでプレゼントされる。



【対象店舗】15店舗

札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/郡山店/新宿店/横浜ビブレ店/高崎オーパ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/神戸店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇リウボウ店



【対象商品】

アーティスト:Task have Fun

タイトル:『星フルWISH』

発売日:2月12日(水)

価格:2,000円(税抜)