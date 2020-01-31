Chara+YUKIの“大人のサマーソング”「楽しい蹴伸び」MV公開＆サブスク配信開始

Chara+YUKIが、シングル『楽しい蹴伸び』のMVを本日1月31日にYouTubeにて公開した。



作曲とプロデュースにTENDRE、ミックスに大沢伸一を迎えて制作された”大人のサマーソング”と称する今作のMVは、1999年に発表された『愛の火 3つ オレンジ』のMV以来の二人の共演が叶った作品となった。また、同曲のサブスク・ストリーミング配信も本日からスタートしている。









＜リリース情報＞







Chara+YUKI

シングル『楽しい蹴伸び』



発売日：2020年1月31日（金）

配信URL：https://erj.lnk.to/RO-0dAS



【7インチアナログEP版】



発売日：2020年1月31日（金）

価格：1300円（税抜）



A面

1. 楽しい蹴伸び

B面

1. 楽しい蹴伸び（Instrumental）



Chara+YUKI

ミニアルバム『echo』







発売日：2020年2月14日（金）

価格：2500円（税抜）



＝CD収録曲＝

1. 愛の火 3つ オレンジ（2020version）

2. You！ You！ You！

3. ひとりかもねむ

4. 楽しい蹴伸び

5. YOPPITE

6. 鳥のブローチ

7. Night Track

8. echo



【12インチアナログLP版】

発売日：2020年2月14日（金）

価格：2500円（税抜）



＜ライブ情報＞



Chara＋YUKI

「LIVE ”echo” 2020」



＝ツアー日程＝

2020年4月8日（水）東京都 Zepp Tokyo

2020年4月9日（木）東京都 Zepp Tokyo

2020年4月22日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2020年4月23日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside



チケット代：スタンディング8800円（税込）

2F指定席9900円（税込）※ドリンク代別途600円必要

チケット一般発売日：2020年3月7日（土）



Chara+YUKI Official Site：https://www.charayuki.com