Chara+YUKIの“大人のサマーソング”「楽しい蹴伸び」MV公開＆サブスク配信開始

Chara+YUKIが、シングル『楽しい蹴伸び』のMVを本日1月31日にYouTubeにて公開した。
作曲とプロデュースにTENDRE、ミックスに大沢伸一を迎えて制作された”大人のサマーソング”と称する今作のMVは、1999年に発表された『愛の火 3つ オレンジ』のMV以来の二人の共演が叶った作品となった。また、同曲のサブスク・ストリーミング配信も本日からスタートしている。
＜リリース情報＞
Chara+YUKI
シングル『楽しい蹴伸び』
発売日：2020年1月31日（金）
配信URL：https://erj.lnk.to/RO-0dAS
【7インチアナログEP版】
発売日：2020年1月31日（金）
価格：1300円（税抜）
A面
1. 楽しい蹴伸び
B面
1. 楽しい蹴伸び（Instrumental）
Chara+YUKI
ミニアルバム『echo』
発売日：2020年2月14日（金）
価格：2500円（税抜）
＝CD収録曲＝
1. 愛の火 3つ オレンジ（2020version）
2. You！ You！ You！
3. ひとりかもねむ
4. 楽しい蹴伸び
5. YOPPITE
6. 鳥のブローチ
7. Night Track
8. echo
【12インチアナログLP版】
発売日：2020年2月14日（金）
価格：2500円（税抜）
＜ライブ情報＞
Chara＋YUKI
「LIVE ”echo” 2020」
＝ツアー日程＝
2020年4月8日（水）東京都 Zepp Tokyo
2020年4月9日（木）東京都 Zepp Tokyo
2020年4月22日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2020年4月23日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside
チケット代：スタンディング8800円（税込）
2F指定席9900円（税込）※ドリンク代別途600円必要
チケット一般発売日：2020年3月7日（土）
Chara+YUKI Official Site：https://www.charayuki.com
Chara+YUKIが、シングル『楽しい蹴伸び』のMVを本日1月31日にYouTubeにて公開した。
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