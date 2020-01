ONE OK ROCKとエド・シーランによる「Shape of You」のライブ映像がYouTubeで公開された。

この映像は11月に行われたONE OK ROCK「"EYE OF THE STORM" JAPAN TOUR」神奈川・横浜アリーナ公演にエドがサプライズ登場した際のもの。ONE OK ROCKとエドが「Shape of You」をバンドスタイルで披露する様子が映し出されている。