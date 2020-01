エド・シーラン、ONE OK ROCKとの「シェイプ・オブ・ユー」パフォーマンス映像が公開

2019年7月12日にブルーノ・マーズ、ジャスティン・ビーバー、エミネムら超豪華アーティスト22人が参加したニュー・アルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』をリリースし、世界54カ国のiTunesアルバムチャートで1位を記録。アメリカではビルボード2週連続1位、イギリスでは5週1位を獲得したエド・シーラン。



そんなエドが、かねてからプライベートでも親交があり、「ディバイド・ツアー」のアジア・ツアー(台湾、日本、マレーシア、香港、韓国、シンガポール、タイ、インドネシア)でゲストアクトとして参加したONE OK ROCKの11月6日に横浜アリーナで行われた「”EYE OF THE STORM” JAPAN TOUR」にサプライズで飛び入り参加。まさかの登場で大きな話題となった。



この日ステージで披露したエドとONE OK ROCKによる「シェイプ・オブ・ユー」のパフォーマンス映像が本日1月30日にYouTubeで公開。普段はひとりステージに立ち演奏するエドだが、この日はONE OK ROCKの4人とエドという、貴重なバンド・スタイルでのパフォーマンスとなった。









<リリース情報>







エド・シーラン

『No.6 Collaborations Project / No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』

発売中

品番:WPCR-18252



=収録曲=

1. ビューティフル・ピープル feat. カリード

2. サウス・オブ・ザ・ボーダー feat. カミラ・カベロ & カーディ・B

3. クロス・ミー feat. チャンス・ザ・ラッパー & PnBロック

4. テイク・ミー・バック・トゥ・ロンドン feat. ストームジー

5. ベスト・パート・オブ・ミー feat. イエバ

6. アイ・ドント・ケア with ジャスティン・ビーバー

7. アンチソーシャル with トラヴィス・スコット

8. リメンバー・ザ・ネーム feat. エミネム & 50 セント

9. フィールズ feat. ヤング・サグ & J・ハス

10. プット・イット・オール・オン・ミー feat. エラ・メイ

11. ナッシング・オン・ユー feat. パウロ・ロンドラ & デイヴ

12. アイ・ドント・ウォント・ユア・マネー feat. H.E.R.

13. 1000 ナイツ feat. ミーク・ミル & エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ

14. ウェイ・トゥ・ブレイク・マイ・ハート feat. スクリレックス

15. ブロウ with ブルーノ・マーズ & クリス・ステイプルトン