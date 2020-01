莫斯科（モスクワ）華撃団出陣！　アニメ『新サクラ大戦』新キャラ公開

2020年4月から放送予定の『新サクラ大戦 the Animation』に、帝国華撃団以外の新たな華撃団、莫斯科(モスクワ)華撃団が登場することが発表された。

莫斯科華撃団関連のキャラクターも公開された。



『サクラ大戦』シリーズは、架空の『太正時代』の帝都・東京を舞台に、悪と戦う帝国華撃団の活躍を描くゲーム。アニメ化、舞台化もされた超人気作品だ。



そして『新サクラ大戦 the Animation』は、『サクラ大戦』シリーズの最新作であるPlayStation®4用ソフトウェア『新サクラ大戦』のアニメ化作品。

帝国華撃団・花組の隊員である天宮さくら(声:佐倉綾音)を中心にした新たな物語が描かれる。

監督は小野学氏、シリーズ構成は小野氏と浦畑達彦氏が共同で担当。3DCG作画で、アニメーション制作はゲームのオープニング映像、アニメムービーパートも手掛けるサンジゲンが担当している。またオープニング曲はゲームの主題歌でもある『檄!帝国華撃団<新章>』(作詞:広井王子 作曲:田中公平)になっている。





今回明らかになったキャラクターは、「莫斯科華撃団唯一の生存者」クラーラ(声:和多田美咲)、「新生・莫斯科華撃団 隊長」カミンスキー(声:赤羽根健治)、「カミンスキーに付き従う謎の少女」レイラ(声:白石晴香)の3人だ。

「唯一の生存者」「新生」ということは、莫斯科華撃団は一度壊滅しているのだろうか……?

それぞれのデザインと、演じる声優のコメントを紹介しよう。





クラーラ/和多田美咲



『新サクラ大戦 the Animation』にて、クラーラ役を担当させていただくことになりました、和多田美咲です!

あの「サクラ大戦」の続編に出演となり、決まった時は事務所のスタッフさんたちといっしょに喜びを分かち合い涙しました……!

神山隊長に連れられ、さくらたちの前に突如現れた少女クラーラ。花組にはどんな物語が待ち受けているのか、また素晴らしい楽曲にも注目です……!

初代ファンの皆さまも、『新サクラ大戦』のゲームで初プレイな皆さまも、 TVアニメ『新サクラ大戦 the Animation』どうぞよろしくお願いいたします!





ヴァレリー・カミンスキー/赤羽根健治



このたび、莫斯科華撃団の隊長、ヴァレリー・カミンスキー役を演じさせていただきます。

学生時代、『サクラ大戦 活動写真』を見てから、「サクラ大戦」にいろいろ触れた自分が、隊長になる未来がくるとは……!

衝撃と喜びでいっぱいです。

カミンスキーは紳士です。多少変人さも感じますが(笑) ぜひゲームもアニメもよろしくお願いします!





レイラ/白石晴香



私が演じさせていただいたレイラは、あることで葛藤し苦しむのですが、その姿が非常に切なく、揺れ動く気持ちを表現するのが難しかったです。

お話が進んでいくごとにどんどん目が離せなくなるキャラクターだと思いますので、ぜひご注目ください!

果たしてレイラの選択は……? 放送をお楽しみに!!



また莫斯科華撃団の専用機体エカテリーナもデザインが公開されている。

デザイナー明貴美加のコメントをご紹介しよう。





PS4(R)ゲームから引き続きテレビアニメ版の新型機体をデザインさせていただきました。

シリーズで初めての登場となる莫斯科華撃団の専用機ですが、小野監督より鳥のようなイメージをもたせたい、という意向があり、今までとは一風変わった機体に出来上がりました。

『新サクラ大戦 the Animation』ぜひよろしくお願いします!







『新サクラ大戦 the Animation』の新PVも公開されている。

天宮さくらたち帝国華撃団はもちろん、クラーラをはじめとする莫斯科華撃団のメンバーも登場。

ゲーム版とは異なるセルルックの3DCGモデルになっている。













次々と明らかになる『サクラ大戦 the Animation』の新情報。

新たなる浪漫の嵐が引き荒れる!



(C)SEGA/SAKURA PROJECT