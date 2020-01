赤ちゃん姿のサンリオキャラがパーティ♪『ポチャッコ・シナモン・プリンのばぶばぶ♡Birthday in ナムコ』

バンダイアミューズメントが展開するアミューズメント施設「namco」限定デザインのサンリオキャラクターズ景品が登場するキャンペーン『ポチャッコ・シナモン・プリンのばぶばぶ♡Birthday in ナムコ』が2020年2月7日(金)より全国約200店舗の「namco」とネットクレーンモール「とるモ」で開催する。



本キャンペーンでは、2月・3月・4月にお誕生日を迎えるサンリオのキャラクター「ポチャッコ」、「シナモンロール」、「ポムポムプリン」が”ベイビースタイルのお誕生日パーティ”をテーマに、可愛い赤ちゃん姿に!

新たに描き下ろしされたデザインのキャラクターたちのナムコ限定景品が登場する。



◆登場アイテム

・ベイビーズHAPPY BIRTHDAY! BIGぬいぐるみ/全3種

・ベイビーズHAPPY BIRTHDAY! ぬいぐるみ/全3種

・ポチャッコ とっても大きなぬいぐるみ ~ベイビーズHAPPY BIRTHDAY!~/全1種

・ベイビーズHAPPY BIRTHDAY! お菓子トランク缶/全1種



また、ナムコアプリのリンク機能を使用してキャンペーン対象機に500円投入すると、ナムコ限定ショッパーがプレゼントされる。

可愛いベイビーなサンリオキャラクターズに会いにnamcoへ遊びに行ってみよう!



(C)1989, 1996, 2001, 2020, SANRIO CO., LTD.