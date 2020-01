アニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』放送日決定！　新情報も続々到着

TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』が2020年4月10日(金)からMBS・TBS系全国28局ネット”スーパーアニメイズム”枠にて放送されることが決定した。



本作は様々なメディアミックスを展開する”BanG Dream!(バンドリ!)”発のボーイズバンドプロジェクトのアニメーション作品。

キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中だ。

2020年4月のテレビアニメ化のほか、2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



2020年1月29日(水)にはアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の制作発表会が開催され、アニメ本編の映像を初公開したほか、放送詳細についても紹介された。

発表会の模様はYouTubeLIVE及びPeriscopeにて生配信を実施し、リアルタイムで楽しむファンも多かったことだろう。

制作発表会の模様はYouTubeにてアーカイブ配信されている。



【アニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』制作発表会】



▲アニメ本編映像



