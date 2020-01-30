ルフユの落としたノートが波乱を!?　アニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話先行カット公開

1月9日より放送中のTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話の先行カットが公開となった。

『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』は、サンリオによるバンドがテーマのキャラクタープロジェクト。2013年に『SHOW BY ROCK!!』としてスマートフォン向けゲームアプリが配信され、登場キャラクターの魅力と多彩さにより、男女ともに人気を博した。2020年には完全新作タイトル『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が、SQUARE ENIXよりリリース予定・事前登録受付中だ。

今回は第4話「No problem!!」の先行カットが到着。
ちょっとアレな設定を書きためていたノートをうっかり落とすルフユ。拾ってしまったのはデルミン！


>>>『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話の先行カットを全部見る

(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD.　SHOWBYROCK!!製作委員会M

●『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話予告動画


◆『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』

【イントロダクション】
奇跡、出会えたかも！？
北国の小さな村で生まれ育った、白っぽいきつね族の女の子『ほわん』。
オーディションをきっかけに憧れの都会、
Under North Zawa（アンダーノースザワ）へ旅立つ事に。
縞々猫族のマシマヒメコ、デビルミント鬼龍族のデルミン、狼娘族のルフユ達と出会い、
バンドを組む事になる。のか？
きらきらがいっぱいのRockな音楽物語が、いま始まろうとしている。
よーし、やるぞ♪

【放送情報】
TOKYO MX：毎週木曜22時30分～
BSフジ：毎週木曜24時00分～
サンテレビ：毎週木曜25時00分～
北海道文化放送：毎週木曜26時00分～
AT-X：毎週金曜21時30分～
リピート放送：毎週日曜7:30～／毎週月曜13:30～／毎週水曜29:30～
TOKYO MX［アンコール放送］：毎週月曜19時00分～

【Web最速配信サイト】
FOD：毎週木曜22時30分～配信（地上波同時）

【一般配信サイト】
Amazon Prime video／J：COM オンデマンド／みるプラス／ビデオパス／スマートパスプレミアム／ひかりTV／dアニメストア／U-NEXT／アニメ放題／AbemaTV／ニコニコ動画／GYAO!／あにてれ／バンダイチャンネル／Hulu／Google Play／アクトビラ／Rakuten TV／ビデオマーケット／GYAO!ストア

【スタッフ】
原作：サンリオ　監督：孫 承希　シリーズ構成：田沢大典　キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤晋之　キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤晋之　アドバイザー：小島正幸　美術設定：菱沼由典　色彩設計：宮脇裕美　撮影監督：岩崎 敦　CG Director：上本雅之　CG Producer：細江 加奈子　CG Production：ポリゴン・ピクチュアズ　編集：髙橋 歩　音響監督：郷 文裕貴　音楽：高梨康治／Funta7　音楽制作：ポニーキャニオン　アニメーション制作：キネマシトラス

【キャスト】
ほわん：遠野ひかる　マシマヒメコ：夏吉ゆうこ　デルミン：和多田美咲　ルフユ：山根 綺
ヤス：伊東健人　ハッチン：小松昌平　ジョウ：小野友樹　双循：白井悠介　ララリン：Lynn　スモモネ：芹澤 優　ういうい：鈴木みのり　ほか