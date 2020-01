ルフユの落としたノートが波乱を!?　アニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話先行カット公開

1月9日より放送中のTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話の先行カットが公開となった。



『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』は、サンリオによるバンドがテーマのキャラクタープロジェクト。2013年に『SHOW BY ROCK!!』としてスマートフォン向けゲームアプリが配信され、登場キャラクターの魅力と多彩さにより、男女ともに人気を博した。2020年には完全新作タイトル『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が、SQUARE ENIXよりリリース予定・事前登録受付中だ。



今回は第4話「No problem!!」の先行カットが到着。

ちょっとアレな設定を書きためていたノートをうっかり落とすルフユ。拾ってしまったのはデルミン!





(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M



◆『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』



【イントロダクション】

奇跡、出会えたかも!?

北国の小さな村で生まれ育った、白っぽいきつね族の女の子『ほわん』。

オーディションをきっかけに憧れの都会、

Under North Zawa(アンダーノースザワ)へ旅立つ事に。

縞々猫族のマシマヒメコ、デビルミント鬼龍族のデルミン、狼娘族のルフユ達と出会い、

バンドを組む事になる。のか?

きらきらがいっぱいのRockな音楽物語が、いま始まろうとしている。

よーし、やるぞ♪



【放送情報】

TOKYO MX:毎週木曜22時30分~

BSフジ:毎週木曜24時00分~

サンテレビ:毎週木曜25時00分~

北海道文化放送:毎週木曜26時00分~

AT-X:毎週金曜21時30分~

リピート放送:毎週日曜7:30~/毎週月曜13:30~/毎週水曜29:30~

TOKYO MX[アンコール放送]:毎週月曜19時00分~



【Web最速配信サイト】

FOD:毎週木曜22時30分~配信(地上波同時)



【一般配信サイト】

Amazon Prime video/J:COM オンデマンド/みるプラス/ビデオパス/スマートパスプレミアム/ひかりTV/dアニメストア/U-NEXT/アニメ放題/AbemaTV/ニコニコ動画/GYAO!/あにてれ/バンダイチャンネル/Hulu/Google Play/アクトビラ/Rakuten TV/ビデオマーケット/GYAO!ストア



【スタッフ】

原作:サンリオ 監督:孫 承希 シリーズ構成:田沢大典 キャラクターデザイン・総作画監督:伊藤晋之 キャラクターデザイン・総作画監督:伊藤晋之 アドバイザー:小島正幸 美術設定:菱沼由典 色彩設計:宮脇裕美 撮影監督:岩崎 敦 CG Director:上本雅之 CG Producer:細江 加奈子 CG Production:ポリゴン・ピクチュアズ 編集:髙橋 歩 音響監督:郷 文裕貴 音楽:高梨康治/Funta7 音楽制作:ポニーキャニオン アニメーション制作:キネマシトラス



【キャスト】

ほわん:遠野ひかる マシマヒメコ:夏吉ゆうこ デルミン:和多田美咲 ルフユ:山根 綺

ヤス:伊東健人 ハッチン:小松昌平 ジョウ:小野友樹 双循:白井悠介 ララリン:Lynn スモモネ:芹澤 優 ういうい:鈴木みのり ほか