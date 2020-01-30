ルフユの落としたノートが波乱を!?　アニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話先行カット公開

1月9日より放送中のTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話の先行カットが公開となった。



『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』は、サンリオによるバンドがテーマのキャラクタープロジェクト。2013年に『SHOW BY ROCK!!』としてスマートフォン向けゲームアプリが配信され、登場キャラクターの魅力と多彩さにより、男女ともに人気を博した。2020年には完全新作タイトル『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が、SQUARE ENIXよりリリース予定・事前登録受付中だ。



今回は第4話「No problem!!」の先行カットが到着。

ちょっとアレな設定を書きためていたノートをうっかり落とすルフユ。拾ってしまったのはデルミン！





>>>『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話の先行カットを全部見る



(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M



●『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第4話予告動画





◆『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』



【イントロダクション】

奇跡、出会えたかも！？

北国の小さな村で生まれ育った、白っぽいきつね族の女の子『ほわん』。

オーディションをきっかけに憧れの都会、

Under North Zawa（アンダーノースザワ）へ旅立つ事に。

縞々猫族のマシマヒメコ、デビルミント鬼龍族のデルミン、狼娘族のルフユ達と出会い、

バンドを組む事になる。のか？

きらきらがいっぱいのRockな音楽物語が、いま始まろうとしている。

よーし、やるぞ♪



【放送情報】

TOKYO MX：毎週木曜22時30分～

BSフジ：毎週木曜24時00分～

サンテレビ：毎週木曜25時00分～

北海道文化放送：毎週木曜26時00分～

AT-X：毎週金曜21時30分～

リピート放送：毎週日曜7:30～／毎週月曜13:30～／毎週水曜29:30～

TOKYO MX［アンコール放送］：毎週月曜19時00分～



【Web最速配信サイト】

FOD：毎週木曜22時30分～配信（地上波同時）



【一般配信サイト】

Amazon Prime video／J：COM オンデマンド／みるプラス／ビデオパス／スマートパスプレミアム／ひかりTV／dアニメストア／U-NEXT／アニメ放題／AbemaTV／ニコニコ動画／GYAO!／あにてれ／バンダイチャンネル／Hulu／Google Play／アクトビラ／Rakuten TV／ビデオマーケット／GYAO!ストア



【スタッフ】

原作：サンリオ 監督：孫 承希 シリーズ構成：田沢大典 キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤晋之 キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤晋之 アドバイザー：小島正幸 美術設定：菱沼由典 色彩設計：宮脇裕美 撮影監督：岩崎 敦 CG Director：上本雅之 CG Producer：細江 加奈子 CG Production：ポリゴン・ピクチュアズ 編集：髙橋 歩 音響監督：郷 文裕貴 音楽：高梨康治／Funta7 音楽制作：ポニーキャニオン アニメーション制作：キネマシトラス



【キャスト】

ほわん：遠野ひかる マシマヒメコ：夏吉ゆうこ デルミン：和多田美咲 ルフユ：山根 綺

ヤス：伊東健人 ハッチン：小松昌平 ジョウ：小野友樹 双循：白井悠介 ララリン：Lynn スモモネ：芹澤 優 ういうい：鈴木みのり ほか