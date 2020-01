メタリックに輝くルービックキューブ40周年記念モデルが登場

立体パズルの金字塔ルービックキューブの発売40周年を記念して、「40周年記念メタリックルービックキューブ」が発売される。



ルービックキューブは、ハンガリーの発明家、彫刻家、建築家であるエルノー・ルービック氏が発明した立方体の6面の色を揃えるパズル。

1974年に3次元幾何学を学生に説明するために、ルービック氏が原型を木で制作。1977年に、ハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開された。



日本では1980年にツクダオリジナルから発売、初年度実績400万個の大ヒット商品となった。

現在ではメガハウスから、基本形の3×3タイプに加え、様々なバリエーションが発売されている。



今回の「40周年記念メタリックルービックキューブ」は、シリーズ初の6色メタリック仕様。インテリアとしても飾れるように台座が付属する。



また、ルービックキューブをモチーフとした対戦ゲーム「ルービック ケージ」も発売予定。6色のキューブパーツをルービックキューブ型のケージに入れ、回転させて色を揃えるゲームだ。



「40周年記念メタリックルービックキューブ」は2020年春、「ルービック ケージ」は2020年3月下旬の発売予定。



(C)1974 Rubiks(R)Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.

