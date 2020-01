大人気スマホゲーム『アズールレーン』からプリンツ・オイゲンが迫力満点の艤装とともに立体化！

大人気スマートフォンゲーム『アズールレーン』より、軍事国家「鉄血」に所属する重巡洋艦”プリンツ・オイゲン”が1/7スケールの塗装済み完成品フィギュアとなってアルターから発売される。すでに1月24日(金)より予約は開始されており2021年4月発売予定、価格は3万7800円+税だ。



飄々としながらもミステリアスな雰囲気を持つプリンツ・オイゲンを、浮遊感あるポージングと迫力満点の艤装で、情報量たっぷりに立体化したゴージャス感満点のフィギュアだ。



グローブをくわえた艷やかに微笑みかける表情で、グラマラスなボディラインを見せつけるようなポージングも元イラストの浮遊感そのままに再現されている。グロスの光沢感を再現した唇の潤いあるツヤや、毛先に向けた透明感と細やかなグラデーション塗装が施された髪なども華やかな印象を残す。鉄血の象徴である十字やライオン型のボタンなど細部まで作り込まれた衣装にも注目だ。



また、プリンツ・オイゲンの肉感あふれる柔らかそうな肌とは対照的に、シャープなラインやエッジが鋭く造形された艤装は、その質感のコントラストはもちろん、緻密に再現された各メカパーツや、要所のメタリック塗装、繊細な陰影表現が施された彩色によって、より密度感の感じられる出来栄えとなっている。

軽やかに広がる後ろ髪や、左右に展開された艤装は、背面から見てもボリュームたっぷりで、どの角度からでも楽しめる出来栄えとなっている。





(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



プリンツ・オイゲン



<作品名>アズールレーン

<スケール>1/7スケール

<全長>約270mm(艤装含む)

<仕様等>素材:PVC ABS 塗装済み完成品

<原型>田中 冬志 原型協力:アルター

<彩色>渡邊 恭大【プリンツ・オイゲン】/山本 洋平+みうら おさみ【艤装】

<価格>3万7800円+税

<発売月>2021年4月



■問い合わせ

アルター 03-3538-1434



