アニメ『プランダラ』主題歌CD発売記念！　LINEライブに伊藤美来＆本泉莉奈!!

放送中のTVアニメ 『プランダラ』のオープニングテーマ『Plunderer』のCD発売を記念して、発売日となる2020年2月12日(水)に伊藤未来の「LINE LIVE チャンネル」にて、発売記念特番の放送が決定した。 さらに、同じく 2月12日に発売となるエンディングテーマ『Countless days』の発売も一緒に記念し、同番組でヒロインの「陽菜」を演じ、エンディングテーマも歌唱している本泉莉奈がゲストに登場する。



同作品は『そらのおとしもの』の水無月すう原作、月刊少年エースにて好評連載中で、2019年12月26日にはコミック第14巻が発刊された人気シリーズ。

「廃棄戦争」と呼ばれた未曾有の大戦後、強者が弱者から自らの存在を示す「数字(カウント)を奪い取る、弱肉強食の世界・アルシアで青年・リヒトーと健気でひたむきな少女・陽菜が出会ったことにより、世界の謎が少しずつ明らかになっていく……渾身のヒロイックアクションファンタジーとなっている。



今回発売される伊藤美来による本作のオープニングテーマ『Plunderer』は、DVD付き限定盤が1800円+税、通常盤は1200円+税となっている。



◆TV アニメ 『 プランダラ 』 主題歌 CD 発売記念特番

日程:2020年2月12日(水)

時間:20:00〜21:00

出演:伊藤美来、本泉莉奈

放送:伊藤美来 LINE LIVE

視聴方法:ブラウザ、またはLINE LIVE アプリを通じてどなたでも無料でコンテンツをご視聴いただけます。

>>>URL:https ://live.line.me/channels/4120347/





【商品概要】

『Plunderer』/伊藤美来



発売日:2020年2月12日(水)

<価格>

DVD付き限定盤:1800円+税 COZC-1615-6

通常盤:1200円+税 COCC-17734

<CD>

1.Plunderer

作詞:許瑛子/作曲:大畑拓也/編曲:岸田勇気

2.hello new pink

作詞・作曲:ゆいにしお/編曲:水口浩次

3.Plunderer (off vocal ver.)

4.hello new pink (off vocal ver.)

<DVD >

・『Plunderer』MusicVideo

・『Plunderer』メイキング映像