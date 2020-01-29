日本サッカー協会（JFA）は29日、日本高校サッカー選抜のメンバー29名を発表した。
第98回全国高校サッカー選手権大会で優勝した静岡学園からはDF田邉秀斗（2年）、MF浅倉廉（3年）、MF井堀二昭（3年）、MF藤田悠介（3年）の4名が選ばれた。同大会で惜しくも準優勝に終わった青森山田からは最多となる6名が選出。GK佐藤史騎（3年）、DF神田悠成（3年）、DF藤原優大（2年）、MF古宿理久（3年）、MF後藤健太（3年）、FW田中翔太（3年）がメンバー入りした。
チームは6日に流通経済大との練習試合に臨む。その後、8日に行われるFUJI XEROX SUPER CUP 2020の「NEXT GENERATION MATCH」で横浜F・マリノスユースと対戦する予定だ。
選出されたメンバー29名は以下の通り。
▼GK
佐藤史騎（青森山田／3年）
猪越優惟（帝京長岡／3年）
松原颯汰（流通経済大柏／2年）
▼DF
神田悠成（青森山田／3年）
藤原優大（青森山田／2年）
長江皓亮（矢板中央／3年）
大竹琉生（昌平／3年）
吉田晴稀（帝京長岡／3年）
丸山喬大（帝京長岡／3年）
田邉秀斗（静岡学園／2年）
奈良坂巧（桐光学園／2年）
高橋祐翔（米子北／3年）
▼MF
古宿理久（青森山田／3年）
後藤健太（青森山田／3年）
柴圭汰（昌平／2年）
須藤直輝（昌平／2年）
田中克幸（帝京長岡／3年）
浅倉廉（静岡学園／3年）
井堀二昭（静岡学園／3年）
藤田悠介（静岡学園／3年）
森夢真（四日市中央工業／3年）
山田 真夏斗（立正大淞南／3年）
濵屋悠哉（神村学園／3年）
小屋諒征（佐賀東／2年）
藤井海和（流通経済大柏／2年）
▼FW
田中翔太（青森山田／3年）
小見洋太（昌平／2年）
晴山岬（帝京長岡／3年）
田海寧生（丸岡／3年）