週末にはグリッドマンたちにも会える！　『SSSS.GRIDMAN』期間限定ショップ開催中

新宿マルイメン 8Fイベントスペースにて、『SSSS.GRIDMAN POP UP SHOP』が1月24日(金)〜2月3日(月)までの期間限定で開催中だ。



アニメ『SSSS.GRIDMAN』は2018年10月より放送された円谷プロの特撮ドラマ『電光超人グリッドマン』を原作としたアニメーション。主人公・響裕太が、ハイパーエージェント・グリッドマンから使命を託され、グリッドマンと合体して謎の怪獣に立ち向かう物語だ。



現在開催中のポップアップショップでは、アニメ『SSSS.GRIDMAN』のトレーディング缶バッジやレザーフセンブックなど、猫耳+デフォルメが可愛い先行グッズを販売している。



さらに週末土日には、グリッドマンや怪獣たちと会える【MEET THE SSSS.GRIDMAN】を開催! 1月25日(土)、1月26日(日)、2月1日(土)、2月2日(日)の4日間限定で、電光超人グリッドマン、グリッドマン(プライマルファイター)、アンチ、アレクシス・ケリヴ、ナナシBが登場。写真撮影も可能なスペシャルな3分間を楽しんで、最高の思い出を体験しよう!

なお、時間帯により登場するキャラクターが違うので公式サイトを要チェックだ。

チケットは「SSSS.GRIDMAN POP UP SHOP」開催期間中、随時販売されている。



期間中、イベント会場にて税込2200円以上購入ごとにポストカードがランダムでプレゼントされるほか、税込3000円以上購入でエポスカード利用、または提示すると、1会計につき1回オリジナルグッズが当たる抽選会に参加することができる。



ポップアップショップ開催は今週末までとなっているのでお見逃しなく!



(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会