可愛くロボット変形！『シンカリオン ハローキティ』プラレール発売！

タカラトミーは、サンリオの人気キャラクター『HELLO KITTY(ハローキティ)』をデザインした西日本旅客鉄道の「ハローキティ新幹線」と、『新幹線変形ロボ シンカリオン』がコラボレーションした、ロボットに変形するプラレール『シンカリオン ハローキティ』を、2020年3月から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、インターネットショップ、プラレール専門店「プラレールショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」、一部サンリオショップ等にて発売する。



現在運行中の新幹線「ハローキティ新幹線」は、地域を「つなぐ」「結ぶ」という思いを込めたピンクのリボンをモチーフにデザインされていて、車内にはハローキティが沿線地域の魅力を伝える「HELLO!PLAZA」や、かわいいデコレーションの「KAWAII!ROOM」も用意されている。(2018年6月30日から山陽新幹線運行を開始)



そんな「ハローキティ新幹線」が変形した『シンカリオン ハローキティ』は、周りの人々を幸せにすることのできる力を持った大型ロボットで、ハローキティのプロフィールが”身長はリンゴ5個分、体重リンゴ3個分”であることに対して、『シンカリオン ハローキティ』の作中スペックは”全長・リンゴ積載トラック5台分、重量・リンゴ積載トラック3台分”となっている。



また、「シンカンセンモード」「シンカリオンモード」「ハローキティモード」の3つのモードに変形可能!

「ハローキティモード」では、ハローキティのフェイスがモチーフの”ハローキティマスク”をかぶせ、 ”リボンステッキ”を持たせてチェンジ!

”リボンステッキ”は、細かいラメのあしらわれたリボン型ステッキで、作中では「一振りでその場にいるすべての人々を幸せにすることができる」という設定のハローキティらしいアイテムとなっている。



さらに、別売りのデラックスシンカリオンシリーズの先頭車”クロス合体”することで、全5両の車両から成る大型のシンカリオンにパワーアップ!

クロス合体時には、ハローキティの耳とリボンをモチーフにした可愛らしいヘッドパーツ”ヘッドギア(シンカリオン ハローキティ仕様)”を装着させることで、合体後の姿をキュートに演出することができる。



『シンカリオン ハローキティ』は2020年3月に玩具化されるほか、2020年2月28日(金)にはオリジナルコラボアニメーションのウェブ公開も予定されている。



(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS (C)1976,2020 SANRIO CO.,LTD. (C) TOMY



◆商品概要

プラレール デラックスシンカリオンシリーズ「シンカリオン ハローキティ」

予価:8000円+税

発売日:2020年3月

本体サイズ:幅約25.5mm×高さ約20.5mm×厚さ約14mm(ロボット時)

対象年齢:3歳以上

商品内容:シンカリオン ハローキティ(4両編成)×1、シンゴウスピア×1、リボン×1、ハローキティマスク×1、ヘッドギア(シンカリオン ハローキティ仕様)×1、クロスアタッチメント×1、取扱説明書×1、ラベル×1



取り扱い場所:国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、プラレール専門店「プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式 ショッピングサイト「タカラトミーモール」takaratomymall.jp、一部サンリオショップ等



【サンリオショップでの取り扱い店舗】 Sanrioworld GINZA 1階、 2階/ Sanrio Gift Gate池袋店 /Hello Kitty Japanダイバーシティ東京 プラザ店 / Hello Kitty Japan 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 / Sanrio Gift Gate 浅草店 / Sanrio Gift Gate アドホック新宿店 / サンリオギャラリー心斎橋店 / サンリオギャラリー博多店 / sanrio vivitix 天神地下街店 / サンリオピューロランド3階エントランスショップ / ハーモニーランド

ホームページ



▼シンカンセンモード



▼シンカリオンモード



▼ハローキティモード



☆別売りのデラックスシンカリオンシリーズの先頭車(※)と”クロス合体”することで、全5両の車両から成る大型のシンカリオンにパワーアップ!



(※デラックスシンカリオンシリーズのE5/E6/E7/E3/N700A/H5/800/ブラック/E3 アイアンウイング/ブラック 紅/923DY/ALFA-Xのうち1種の先頭車を使用)



◆オリジナルコラボアニメーションについて

2020年2月28日(金)に、YouTubeシンカリオンTV、タカラトミーチャンネルにて公開予定。

迫力の変形シーンはもちろん、周りの人々を幸せにするために様々な技を繰り出す『シンカリオン ハローキティ』の姿を描いた完全新規映像となる。