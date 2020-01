T-BOLAN史上初のタイアップ書き下ろし曲、『湘南純愛組！』オープニング曲に決定

日本のロックバンドT-BOLANの楽曲「俺たちのストーリー」と「My life is My way 2020」が、Amazon Prime Videoオリジナルドラマ『湘南純愛組!』のオープニング曲と主題歌に決定した。



T-BOLANがタイアップに曲を書き下ろすのはバンド史上初。今回の新曲は、2月からスタートする全国ツアー「T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020『the Best』~繋~」でいち早く披露される。



内田英治脚本・総監督コメント

「『離したくはない』を使うんですか! 本当ですか! と、これは湘南純愛組×T-BOLANという夢のコラボレーションが決まった瞬間の英吉役・寛一郎くんの興奮。もちろんど真ん中の僕世代も、そして90年代生まれも、誰もが聴くだけで興奮する曲のオンパレード。純愛組のための書き下ろしていただいた新曲『俺たちのストーリー』も最強!」



森友嵐士コメント

「10代の頃、自分を探して必死でもがいてた心、譲れないたったひとつの答え、夢中で追いかけた恋心、駆け引きのない友情、純粋で本気だからこそぶつかり合うエネルギー、書き下ろしの新曲『俺たちのストーリー』にはそんな思いたちを詰め込みました。テーマソングにと提案させてもらった楽曲は、がむしゃらに夢を追いかける自身の『俺たちのストーリー』です。バージョンをスローにした分、歌詞の世界観、言霊をより感じてもらえたらと思います。『誰かを信じて、自分を信じた うまくいかない事ばかりでもない My Life is My Way』」





<ツアー情報>



T-BOLAM

「T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020『the Best』~繋~」



=ツアー日程=

2020年2月8日(土)埼玉県 羽生市産業文化ホール

2020年2月16日(日)群馬県 桐生市市民文化会館 シルクホール

2020年2月23日(祝・日)熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール

2020年2月24日(休・月)宮崎県 宮崎市民文化ホール

2020年3月14日(土)鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第一ホール

2020年3月15日(日)福岡県 福岡市民会館 大ホール

2020年3月21日(土)京都府 舞鶴市総合文化会館 大ホール

2020年3月29日(日)新潟県 新潟県民会館 大ホール

2020年4月4日(土)長崎県 長崎ブリックホール 大ホール

2020年4月5日(日)佐賀県 佐賀市文化会館 大ホール

2020年4月18日(土)富山県 オーバード・ホール(富山市芸術文化ホール)

2020年4月19日(日)長野県 まつもと市民芸術館

2020年4月25日(土)千葉県 松戸森のホール21

2020年5月9日(土)茨城県 結城市民文化センターアクロス 大ホール

2020年5月16日(土)徳島県 鳴門市文化会館

2020年5月17日(日)高知県 高知市文化プラザかるぽーと 大ホール

2020年5月24日(日)東京都 町田市民ホール

2020年5月30日(土)広島県 東広島芸術文化ホール くらら

2020年5月31日(日)山口県 山口市民会館 大ホール

2020年6月7日(日)愛知県 安城市民会館 サルビアホール

2020年6月20日(土)東京都 オリンパスホール八王子

2020年7月4日(土)岡山県 岡山市民会館

2020年7月5日(日)鳥取県 米子コンベンションセンター BiG SHiP



チケット:全席指定6800円(税込)

※4歳以上有料 3歳以下膝上可(但し席が必要な場合は有料)



<リリース情報>



T-BOLAN

LIVE DVD『T-BOLAN 30th Anniversary LIVE Tour「the Best」~励~』



発売日:2020年2月5日(水)発売

価格:7150円(税込)

DVD2枚組+特典CD1枚



=収録曲=

Disc-1

1. Only Lonely Crazy Heart

2. Bye For Now

3. じれったい愛

4. 悪魔の魅力

5. LOVE

6. わがままに抱き合えたなら

7. 京恋唄

8. Hold On My Beat

9. マリア~Acoustic ver.~

10. あこがれていた大人になりたくて

11. 愛のために 愛の中で

12. Happiness

13. 刹那さを消せやしない

14. SHAKE IT

15. 傷だらけを抱きしめて

16. My life is My way



Disc-2

~ENCORE~

1. Re:I

2. 離したくはない



特典CD

1. 俺たちのストーリー

2. My life is My way 2020



T-BOLAN公式サイト:http://www.beinggiza.com/zain/t-bolan/