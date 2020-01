ダンス・ボーカルグループ「EXILE」のATSUSHIさんが、昨年11月23日に沖縄セルラースタジアム那覇(那覇市)で開催したライブ「EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA」の模様が、WOWOWで2月2日に放送される。

ライブは、昨年10月に京セラドーム大阪(大阪市西区)と沖縄のみで開催。沖縄公演には、2015年に「EXILE」を勇退した松本利夫さん、EXILE USAさん、EXILE MAKIDAIさん、現メンバーのEXILE AKIRAさん、EXILE TAKAHIROさんら“EXILEオリジナルメンバー”も登場し、ヒット曲の数々を披露。倖田來未さん、「DOBERMAN INFINITY」、JAY’EDさん、MABUさんも出演した。放送ではセットリスト全曲を放送する。2月2日午後6時半からWOWOWプライムで放送。

またドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2018-2019 “STAR OF WISH”」の模様を収めた関連番組も放送される。関連番組は2月1日午後5時半からWOWOWライブで放送。

◇放送楽曲は以下の通り

BOUNCE ON IT!!/MAKE A MIRACLE/FIND YOU/Ooo Baby/二人の未来/糸/GOOD VIBES/Memory Rain/crazy in love/Interstellar Vibrations/Stand By Me/RED SOUL BLUE DRAGON/WON'T BE LONG/OSAKA TOKYO/UPSIDE DOWN/Your eyes only ~曖昧なぼくの輪郭~/song for you/EXIT/Together/Kiss you/Carry on/HERO/Someday(-House Mix 2012-)/I Wish For You(-House Mix-)/Lovers Again/Ti Amo/道/Ki.mi.ni.mu.chu/Choo Choo TRAIN/童神/愛燦燦/Precious Love/Just The Way You Are