アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」の制作発表会が、本日1月29日に東京・新宿バルト9で開催された。

アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」は、メディアミックス作品「BanG Dream!(バンドリ!)」発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」による展開の1つ。北海道の函館を舞台に、大学生によるボーイズバンド・Argonavis(アルゴナビス)の活動の軌跡を描いていく。

制作発表会にはArgonavisよりボーカル・七星蓮役の伊藤昌弘、ギター・五稜結人役の日向大輔、ベース・的場航海役の前田誠二、キーボード・桔梗凛生役の森嶋秀太、ドラム・白石万浬役の橋本祥平が登壇。また実力主義のバンド・GYROAXIAよりボーカルの旭那由多役を務める小笠原仁、ギター・美園礼音役の真野拓実、ベース・曙涼役の秋谷啓斗、ドラム・界川深幸役の宮内告典も参加した。

イベントでは、本作のPVをお披露目。映像は幼少期の蓮が父親に連れて行かれた野外ライブのシーンから始まり、時を経てArgonavisを結成し、ライブでパフォーマンスするまでが収められている。またArgonavisとGYROAXIAの新たなキャラクタービジュアルも公開された。

またシリーズ構成・脚本を手がける毛利亘宏と、錦織博監督からの手紙が到着し、伊藤と小笠原がそれぞれ代読する一幕も。毛利は「キャラクターも、Argonavisのメンバーに出会い、イメージがどんどん膨らんでいきました。本当に個性的で刺激的なメンバーで、彼らの熱い思いがキャラクターとオーバーラップして、キャラクターに命を吹き込みました」と、錦織監督は「アニメ版の監督としてもっとも意識しているのは、キャラクターを作品世界に息づかせることです。キャラクターたちの喜び、期待、葛藤を掘り起こして、ライブやゲームなどと補完し合い、飛躍させること。プロジェクトの一部として参加している醍醐味でもあります。信頼するサンジゲンのスタッフとともに、彼らの活躍を盛り上げていきたいと思っております。彼らがどこまで高く飛んでいけるのか。Argonavisのプロジェクトがどこまで大きくなっていくのか、私自身本当に楽しみです」と言葉を寄せた。

ここでアニメの新キャラクターも発表に。Argonavisメンバー行きつけのカフェでマスターを務める八甲田健三役を宮内敦士、GYROAXIAのマネージャー・摩周慎太郎役を佐藤拓也が演じる。宮内と佐藤からはコメントも到着し、登壇者たちは2人からのエールに笑顔を見せた。

また本作のオープニング主題歌として、Argonavisのシングル「星がはじまる」が4月29日にリリースされることが明らかに。本楽曲は「BanG Dream!」のストーリー原案を担当した中村航と、田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)がともに作詞、田淵が作曲、編曲を1stシングルの「ゴールライン」も手がけた渡辺拓也が担っている。さらに本楽曲のBlu-ray付き生産限定盤には、「歩いてアルゴナビス in 函館2020!」と銘打ったキャスト陣のロケ映像が付属することも告知された。続いてもう1つのオープニング主題歌として、GYROAXIAのシングル「SCATTER」が今年リリースされることも発表。同楽曲では作詞をSHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNK’D/S.T.U.W)、作曲と編曲をUZ(SPYAIR/S.T.U.W)が手がけている。

そのほかイベントでは、アニメやライブにまつわるさまざまな情報を解禁。4月28・29日に千葉・舞浜アンフィシアターで行われるArgonavisの3rdライブ「CROSSING」の1日目には、ヴィジュアル系バンド・Fantome Irisのボーカルであるフェリクス・ルイ=クロード・モンドール役のランズベリー・アーサーが参加する。またArgonavisが2019年12月5日に開催したライブ「VOICE -星空の下の約束-」のディレイビューイングが、2月24日に大阪・梅田ブルク7、東京・新宿バルト9で開催。どちらにも、Argonavisの伊藤がゲストとして登壇する。さらに「アルゴナビス from BanG Dream!」は3月21・22日に、東京・東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2020」のステージにも出展する。

さらに日向と前田がパーソナリティを務める「Argonavisラジオライン」が3月より毎週火曜に放送されることや、2月18日から3月5日まで東京駅一番街の東京キャラクターストリートでアニメのグラフアートが掲出されることも告知。さらに2月7日から28日までの毎週金曜25時25分からは、アニメの放送直前スペシャルがMBS・TBS系の「スーパーアニメイズム」枠で放送される。詳細はアニメやプロジェクトの公式サイトで確認を。

※Fantome Irisのoはサーカムフレックス付きが正式表記。

「アルゴナビス from BanG Dream!」

スタッフ

監督:錦織博

シリーズ構成・脚本:毛利亘宏

キャラクター原案:三好輝

アニメーション制作:サンジゲン

製作:ARGONAVIS project.

キャスト

七星蓮:伊藤昌弘

五稜結人:日向大輔

的場航海:前田誠二

桔梗凛生:森嶋秀太

白石万浬:橋本祥平

旭那由多:小笠原仁

里塚賢汰:橋本真一

美園礼音:真野拓実

曙涼:秋谷啓斗

界川深幸:宮内告典

八甲田健三(マスター):宮内敦士

摩周慎太郎:佐藤拓也

※Fantome Irisのoはサーカムフレックス付きが正式表記。

(c)ARGONAVIS project. (c)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (c)bushiroad All Rights Reserved.