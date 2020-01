映画『ジョーカー』日本語吹替版でアーサーを演じた平田広明 『「普通だったね」って言われるのが一番嬉しい』

ヒース・レジャーやジャック・ニコルソンなどそうそうたる顔ぶれの名優たちが演じてきた『バットマン』シリーズ最大の悪のカリスマ、”ジョーカー”。

映画『ジョーカー』は、人身の冷え切った都会で大道芸人として暮らしながら孤独と疎外感にさいなまれた男アーサー・フレックが、最も強く残酷なヴィラン(悪役)”ジョーカー”へと変貌していく様を描く物語で、昨年10月に公開されるや、各国でオープニング記録を塗り替えるなど興行的な成功を収めるとともに、その衝撃的な内容から世界中のファンの間に賛否を巻き起こした。

また、アメコミ作品では初の快挙となるヴェネツィア国際映画祭<最高賞>金獅子賞を受賞し、米アカデミー賞でも作品賞をはじめ監督賞・主演男優賞など最多11部門でノミネートされるなど、ますます注目を集めている。



1月8日からはデジタルセル配信が開始、さらに1月29日にはブルーレイ&DVDリリース、デジタルレンタルが配信開始されるが、それにあたって、公開当初から望む声が大きかった「日本語吹替版」が初めて収録されている。日本語吹替版でジョーカー役を演じているのは声優の平田広明さん。ホアキン・フェニックスが鬼気迫る演技によって現れた”ジョーカー”像を、いかにして日本語吹替版で表現したのか、平田広明さんにインタビューしてお話を伺った。



※記事中には映画『ジョーカー』本編について、いわゆる「ネタバレ」となる記述があります。ご了承ください。



――数々の大ヒット作に声を当てている平田さんですが、ホアキン・フェニックスの演技も絶賛されて注目度の高いジョーカーを演じるにあたっての心境はいかがでした?



平田広明(以下、平田) オーディションだったんですが、一切情報がなかったんです、公開前で。最近は色々とセキュリティ上の問題もあってキャスティングされるまでは中身を教えてもらえない作品が増えました。今回も事前に頂ける原稿も映像も一切なしで当日手ぶらで行って。(昨年)9月の末でした。「映画の吹き替え」っていうことしか知らずに。オーディションのシーンは、ホテルのトイレで「父親じゃない」と言われ殴られるシーンと、初めて人前でコメディをやるシーンだったのですが、初めて見た時は「え、何これ?」っていう感じでした。その時は『ジョーカー』であるという情報は一切なかったんです。ホアキンだというのは分かりましたけど。



オーディションには合格をいただきまして、収録が10月13日、台風の翌日だったのですが、映画自体は10月4日から公開になっていましたので、台本とリハーサル用の素材をいただく前に一回観ておこうと思い、劇場に行きました。その頃からじわじわと話題になっていましたよね。ですので僕ももちろんですけど、制作スタッフ、音響監督の三好(慶一郎)さんもすごく気合いが入っていましたね。ただ、その時はまだ今ほどではなかったので。もし今の盛り上がり具合だったら、たぶんプレッシャーで潰れていたと思います。



――平田さんでもですか?



平田 「アガったことある?」ってよく訊かれるけど、そりゃアガりますよ、人間だもの! アガってないフリするのに必死です。



――平田さんなら大丈夫だろうと思って観てしまうんですよね。



平田 ありがとうございます。でもそれこそがプレッシャーでしょ? でも皆さんからの期待を「よし、待ってろよ!」ってエネルギーに変えさせていただいてます。数々の大作がある中で、R指定で色々と制約があった上でのこの大ヒットですからね。今は収録し終わったあとだから「どんどん盛り上がれ」っていう感じですが、これが「収録は来週です」っていうことになったら、しばらくネットは見ないでおこうみたいな気分になっていたと思いますよ。近年まれに見る反応でしたよね、日本に限らず。



――平田さんも近年まれに見る緊張を感じたということですね。



平田 そうですね。でも吹き替えというものに対して、多くの方が興味を持って下さってるんだなっていうのをあらためて感じました。「なんで『ジョーカー』には吹き替えがないんだ」って言って下さっている方がたくさんいて、吹き替え声優としてとてもありがたいです。



声優の僕が、この作品は吹き替えがなくてもいいんじゃないかなとも思ったりするくらいホアキン・フェニックスの芝居はすごいですよね。映画の評判とか人気の前に、彼の演技そのものがものすごいプレッシャーでした。「ちょっと吹き替える身にもなってくれよ」って。





――ホアキン・フェニックスは演技自体もですが、役作りですごい体を作ってきていたじゃないですか。あの鬼気迫る演技を吹き替えるために何か特別な準備をされたということはありますか?



平田 痩せてはないですよ、一切(笑)。この作品だから特別にこれをということはありません。ただ、「笑い」に関しては体力勝負になるなというのはわかっていたので、前日のリハーサルであまり飛ばしすぎないようにとは考えました。収録は土日の2班に分かれていて、僕は日曜日の収録だったんですが、土曜日組がちょうど台風19号の上陸で、飛んじゃったんです。僕は土曜日は丸1日リハーサル日にしていたんですけど、いつ停電になるかわからない。なので前倒しして金曜の夜からリハを始めました。金曜は夜中じゅうエヘラエヘラ笑ってました、ホアキンと一緒に。結局停電にはならなかったから土曜日も笑っていましたが。



――本当に色々なシーンで笑っていて、そのバリエーションというか、演じ分けも大変だったのではと思うのですが。



平田 お芝居をゼロから作り出すのは大変でしょうけど、僕はそれをなぞるだけなので。単に体力的、消費カロリー的な大変さと、あとは「笑い」のタイミングをどれだけ拾うかということです。複雑な笑い方をしてますから。でもそれは、演技としてどうこうというよりも、単純に「合うか、合わないか」という職人の世界なので。回数を見れば合うようになってくるし、時間のかかる、地味な作業ではありますけれども、「そんな笑い方は見たことない」っていうような特殊な笑い方はしていないじゃないですか。



どこかで見たことのある、愛想笑いだったり、「面白くないよ」ってアピールするための笑いだったり、笑っちゃいけないシーンで笑っちゃったり。皆さんご自身もどこかで経験があったり、見てきたものでしょうから。見たこともないウルトラC的な笑いではないですよね。ただ笑いの量と、呼吸の合わせ方など、複雑怪奇で「いつ終わるかなこのリハーサル」っていう先の読めない部分はありました。



――経験と技術を盛り込んであとは体力勝負みたいな。



平田 体力勝負ですね。一番大事なのは体力。実際に収録では「笑い」がらみのシーンは全部後に回してもらって、その他のシーンを全部録って皆さん先に帰っていただきました。でもシーンの数としてはそんなに多くは……いや少なくはないか。頭のシーンと、バスの中と、マイクの前と、地下鉄で襲われるところと、あと部屋の中が何回かありましたね、2~3回。でもそんなもんでしょ。



――やっぱり多いですよ(笑)。



平田 やっぱ多いか。最後にまとめてやるんだけれど、あんまり続けて笑ってると声が出なくなるんですよ。高い音が出なくなって。「ちょっと待って止めて下さい」って言って、ひと呼吸置けばまたすぐ出るようになるんです。何度か休憩を挟みながら、「笑い」だけで1時間掛かったか掛からないかくらいじゃなかったかな。



――『ジョーカー』という作品自体の魅力や、ジョーカーという存在についてはどのように感じていらっしゃいますか? また、これまでのジョーカーや『バットマン』シリーズについてはどういった印象をお持ちですか?



平田 僕はリドラーの声を何度かやらせていただいていますから(編注:『ザ・バットマン』『バットマン:ブレイブ&ボールド』『LEGO®バットマン:ザ・ムービー 』)、どちらかと言えばジョーカーよりリドラーのほうが馴染みがあったっていうくらいでしょうか。



この作品に関しては、監督も言っていますけど独特なアプローチですよね。名前はゴッサム(・シティ)というものを借りているけれど、アーサーが孤独や病気によって転落していきジョーカーになっていくという、すごくリアリティのあるドラマですよね。観ている側にとっても「彼の心情がわかるかもしれない」というリアリティがとても怖い。ひとつすごいなと思ったのは、普通、何かある事象が起こって関係に亀裂が入ったり対立が起きたりして、そのピークが「実際に殺す」ところ、っていうのが大体のパターンだというイメージだったんですが、ジョーカーの場合ピークは「殺した後」に来ているところに妙なリアリティがありますね。もちろん人を殺す現場なんて実際に見たことはありませんがそう思わせるものがある。



一番わかりやすいのはラストの、マレー(・フランクリン/演:ロバート・デ・ニーロ)の頭をバーンと撃ち抜いてから、一拍二拍三拍置いてからもう一発撃ってる。何が怖いってその後に、自分でも収まりがつかなくて二つ三つダンスのステップを踏んでるところ、そこに僕は彼のピークを感じました。「怖え、踊るんだ」っていう。



あれは予定にあった芝居なのかどうか……でも結構アドリブがあったということも伝わってきていますし、もしかすると台本の指定とかではないのかなと。ホアキンの中にジョーカーが降りてきてるんでしょうけど、あの所在なさげにステップを踏んでいるシーンはとっても怖かったです。



枕を押しつけて母親を殺した後で吐く息もそうですね。あれは実際に吐く息をアテているので、ただの息ですが、どういうテンションで演じているのかを確認するために何度も観ました。僕は多分、ピークは最後のため息なんだろうと。殺しているときは彼の中で何かが上がっていく最中で、何かもう一つピークがあってため息が出る。



部屋の壁に仲間の頭をガンガンぶつけて殺した後に「今日俺テレビ出るんだよ、凄いだろ」って言ってみたり。常に「殺した後」に彼の中の何かがピークに達する。これはアメコミだよ、バットマンのジョーカーだよ、と振っておきながら、そこにそういうリアリティがあるのがハマるポイントなのかなと思います。



――ホアキン・フェニックスは何回か吹き替えされていますが、今までのホアキンと『ジョーカー』では違うなと感じたことはありますか?



平田 過去の作品とは何一つ結びつきませんでした。今回の彼は別人ですもの。「これホアキン・フェニックス?」っていう感じです。といっても昔のホアキンを詳しく憶えているわけではないんですが、この間テレビで久々に流れていたのを立て続けに観て『8mm』は思い出しました。地味な脇役なのになんでこんなにリアリティがあるんだろう、なんて思いながら。



若い頃から実在感のある演技をされていましたが、この歳になって熟成され、こんなお芝居するようになっちゃったんだっていうのは衝撃でした。静かに普通の日常を送ろうとしているアーサーが、テレビを観ていたら大好きな番組に呼ばれたような気になったりとか、何の取り柄も華もない、気の弱い男にリアリティを持たせるというのが、実は演じる上で一番難しいことだと思うんですよ。



――しかもそういった部分と、狂気の部分とがシームレスにつながっている。



平田 日頃から変なことを言う人間が狂人になっても「いつからおかしかった?」ってなるでしょうが、アーサーのベースの部分がニュートラルな、気が小さくて優しくて「貧困層の一市民」であるというところ。そこにリアリティがあり、みんなが無理なくスッと入りこめたということじゃないですかね。



――そうした普段の演技のほうがホアキンの本領だということでしょうか。



平田 普通に演じることも狂気を演じることも、両方とも彼の本領でしょう。吹き替えるにあたっては、「普通」って何だろうっていう感じです。お腹から声を出して笑うのは、ちょっと乱暴な言い方をすれば誰だってできると思いますが、なんでもないお芝居をなんでもなくできるというのは役者の極みだと思いますね。



――それをどれくらい再現できたと思われますか?



平田 自分の芝居を客観的に観るというのは至難の業ですが、そういうなんでもないシーンこそ特に客観的に観られないですね。なんでもなくやってるつもりでも自分では判断できないので、そこは音響監督にお任せです。「大丈夫でした?」って確認して。「大丈夫。録ったの聞く?」って言われたら「あ、いいです」って。そこは音響監督を信頼して。信頼していつつも、何度も確認してましたけど。



でもやっぱりこだわるのはそういうシーンで、面会のときに「辛いのはもうたくさんだ」っていうところとか。ホアキンの芝居を観ていると、描かれてもいない色々な辛いシーンが勝手に想像されてしまうんですよね。それくらい凄い演技をする。彼は表情込みでやってるからいいけど、こっちは声だけなんだぞって。彼の上質な芝居にうまく僕の声が乗ることを祈るだけです。普通の台詞を「普通だったね」って言われるのが一番嬉しいです。



――『ジョーカー』はエンターテイメント性とともに社会的なメッセージも込められた作品ですが、それが多くの人に受け入れられた理由は何だと思われますか?



平田 きっと皆さんの中に「アーサーの部分」と「ジョーカーの部分」、両方を持っているんだと思うんですよ。それが共感を生んだんじゃないかな。日本は食べ物に困らないし治安もいい、世界の中でもとても恵まれている希有な国だと思いますが、恵まれた中にも色々な問題はあるでしょうし、不満もあってそれを人のせいだと思いたいこともある。アーサーがそれを代表して背負ってくれてる。弱くて、ダメで、でも優しい、そういうどこにも居そうな人間が、「もうやめた!」ってちゃぶ台返しするんじゃなく、それでも前に進もうとする中、たまたまタイミングでジョーカーへのスイッチが入っていくわけじゃないですか。でも一気に変わるんじゃなく、アーサーとジョーカーが共存する時間を経て、ラスト前でアーサーが消えジョーカーが出来上がる。あのシーン大好きなんですよ。ジョーカーが完成して、エレベーターが閉まる寸前に上げた顔の表情。直後の階段のダンスシーンももちろんですけど。



僕の中にもあるし、きっと皆さんの中にもアーサーの部分とジョーカーの部分があって、それをまたちょっと上から目線で見られる、アーサーに同情しながら共感できるっていうのがいいのかな。題材はアメコミで架空の設定、人物でありながらあんなにリアルに創り上げる、そういう意外性もヒットした理由なのかなと僕は思います。



――正義と悪といった図式でアーサーと対極の存在として最後に対峙するマレーにもそうした側面が現れているように思います。



平田 ひとつの象徴として登場させているのかもしれませんが、対峙するという意味ではむしろ市長候補(トーマス・ウェイン/演:ブレット・カレン)のほうかなという気がします。マレーは『タクシードライバー』や『キング・オブ・コメディ』のオマージュという意味合いのほうが強いのかなと。それは監督も仰ってますし。なぜジョーカーに市長候補のほうを殺させなかったのかというのはまた興味深いところではありますね。



――マレー役のデ・ニーロの芝居についてはいかがでしたか?



平田 あの人はだってもう……ため息すら出ないですよ。色々な作品を観ましたけど、好きだったのは『ミート・ザ・ペアレンツ』で、「こういうコミカルな芝居もするんだこの人は」って思いました。今回は野島昭生さんが吹き替えをなさってますけど、樋浦勉さんだったり、多くの方が吹き替えてますよね。皆さんプレッシャーを感じないのかなと思ったりしますね。「今回ロバート・デ・ニーロだよ」って言われたら「うわーデ・ニーロ来た……」ってなりそうじゃないですか。それくらい吹き替える側としてはやり甲斐のある、巧みな役者さんですよね。今回、彼がマレーじゃなかったら誰がやったんだろうって想像もつかないですね。



――最後にこのインタビューを読む皆さんに対してメッセージをお願いします。



平田 ものすごい話題作で、有名なキャラクター、素晴らしい俳優さんの声を吹き替えるということですごく緊張しましたが、僕にとって思い出深い作品になりました。僕の代表作のひとつになると思います。字幕で楽しまれた方も、吹き替えを待っていて下さった方も、どうぞ思う存分楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。





