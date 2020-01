◆ 20年3月に12カ国が米アリゾナで予選



WBSCは29日、2021年春に開催予定の第5回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の予選の概要と、本戦出場枠が16チームから20チームに拡大することを発表。前回大会出場の16チームに加えて、今年3月にアメリカで行われる予選を勝ち抜いた4チームが本戦に出場することになった。



WBSCの発表に先立ち、WBC公式サイトは16日、2020年3月12日から3月25日にかけて米アリゾナ・トゥーソンにてWBC予選が開催されることを公表。ブラジル、ドイツ、スペイン、ニュージーランドなどの12カ国が各6チーム・2組に分かれ、2敗したら敗退のダブルイリミネーション方式で各組上位2チームを決めることが発表されていた。



今回、WBSCは出場枠が従来の16チームから20チームに拡大することを正式発表。前述の通り、予選の各組上位2チーム・計4チームが2021年3月に行われるWBC本戦に進むこととなった。



日本は前回大会に出場しているため、本戦出場が決定済み。今春の予選を突破したチームと本戦で対戦する可能性がある。





▼ 前回大会出場国

※(カッコ)内は2020年1月16日発表のWBSC世界ランキング



・日本(1位)

・アメリカ(2位)

・韓国(3位)

・チャイニーズ・タイペイ(4位)

・メキシコ(5位)

・オーストラリア(6位)

・オランダ(7位)

・キューバ(8位)

・ベネズエラ(9位)

・ドミニカ共和国(10位)

・プエルトリコ(11位)

・カナダ(12位)

・コロンビア(14位)

・イタリア(17位)

・イスラエル(18位)

・中国(21位)





◆『第5回WBC予選』概要

開催期間:2020年3月12日~3月25日

開催地:米アリゾナ・トゥーソン

※2敗したら敗退のダブルイリミネーション方式

※開催日時は現地時間表記



▼ プール1

【出場国】

・ニカラグア(15位)

・ドイツ(19位)

・ブラジル(22位)

・南アフリカ(23位)

・フランス(25位)

・パキスタン(27位)



【日程】

・3月12日(木)

G1 パキスタン vs ブラジル[12:30~]

G2 ドイツ vs フランス[19:30~]



・3月13日(金)

G3 G1勝者 vs ニカラグア[12:30~]

G4 G2勝者 vs 南アフリカ[19:30~]



・3月14日(土)

G5 G2敗者 vs G3敗者[12:30~]

G6 G1敗者 vs G4敗者[19:30~]



・3月15日(日)

休養日



・3月16日(月)

G7 G3勝者 vs G4勝者[12:30~]

G8 G5勝者 vs G6勝者[19:30~]



・3月17日(火)

G9 G8勝者 vs G7敗者[19:30~]





▼ プール2

【出場国】

・パナマ(13位)

・チェコ(16位)

・スペイン(20位)

・イギリス(31位)

・フィリピン(32位)

・ニュージーランド(48位)



【日程】

・3月20日(金)

G1 フィリピン vs チェコ[12:30~]

G2 スペイン vs ニュージーランド[19:30~]



・3月21日(土)

G3 G1勝者 vs パナマ[12:30~]

G4 G2勝者 vs イギリス[19:30~]



・3月22日(日)

G5 G2敗者 vs G3敗者[12:30~]

G6 G1敗者 vs G4敗者[19:30~]



・3月23日(月)

休養日



・3月24日(火)

G7 G3勝者 vs G4勝者[12:30~]

G8 G5勝者 vs G6勝者[19:30~]



・3月25日(火)

G9 G8勝者 vs G7敗者[19:30~]





▼ WBC・過去の優勝国

2006年 日本

2009年 日本

2013年 ドミニカ共和国 ※日本はベスト4

2017年 アメリカ ※日本はベスト4