星野源、4作目のイヤーブックで日村に贈った「誕生日の歌」を全曲初収録

星野源が、2019年の音楽活動を記録したオフィシャル・イヤーブック『YELLOW MAGAZINE 2019-2020』を完成。本日よりアーティストオンラインショップ「A!SMART」にて予約販売が開始された。



今年で4作目となるイヤーブックは誌面&デザインをリニューアルし、昨年より20ページ以上増の全164ページで制作。2019年を振り返るロングインタビューでは、初の5大ドームツアー”星野源 DOME TOUR 2019『POP VIRUS』”を経て、EP『Same Thing』をリリースし、未知なる場所へと踏み出していく過程とそこで得た経験について、星野の本音が詳細に語られている。





『YELLOW MAGAZINE 2019-2020』スリーブケース



カバーストーリーは昨年に引き続き、米ニューヨークを拠点に活躍する写真家・小浪次郎が担当。初の海外ツアー『Gen Hoshino ”POP VIRUS” World Tour』のNY公演直後、プライベートな雰囲気での街を散策する星野源のリラックスした表情が印象的なカットを多数収録する。さらに、豪華ゲストを招いての対談/鼎談企画には、バナナマン(設楽統&日村勇紀)の二人が満を持してついに登場。ソロデビュー以前からの親交の育みを構成作家の寺坂直毅とオークラと共に振り返る。また、本誌に付属する『YELLOW DISC』には、バナナマン・日村勇紀の誕生日に贈り続けた「誕生日の歌」10年分、すべての楽曲が初めて収録されるという。



その他にも、PUNPEEやSTUTSを交えての鼎談企画や、河村”カースケ”智康と石橋英子、櫻田泰啓の三者による海外ツアー総括企画など、『YELLOW MAGAZINE』でしか読めない濃密な企画とエピソードが満載。本誌には購入者のみが利用できるWEBサービス「YELLOW PASS」に登録できるアクセスコードも付属されており、登録者は星野源のライブの最速チケット先行受付(抽選)への応募が可能になるほか、フォトギャラリー、限定イベントへの参加といった限定サービスが受けられる。





『YELLOW MAGAZINE 2019-2020』継続特典[ONE HUNDRED AND TWO DISCS]



そして、前回の『YELLOW MAGAZINE 2018-2019』を購入し、現在YELLOW PASSに登録中の会員が、本誌『YELLOW MAGAZINE 2019-2020』を2月29日23:59までに購入すると、継続特典として星野源に影響を与えてきた”102枚”を紹介するスペシャルブック『ONE HUNDRED AND TWO DISCS』がプレゼントされるのでお見逃しなく。今までラジオや雑誌など、様々なメディアで星野自身が紹介してきた音楽のほか、音楽活動に関わる10人のアーティストたちが選盤した「星野源にレコメンドする3枚」をまとめた、永久保存版の極私的ディスクガイドとなっている。





星野源オフィシャル・イヤーブック「YELLOW MAGAZINE 2019-2020」内容



・小浪次郎(写真家)によるNY公演直後の撮りおろし巻頭ストーリー

・2019年を振り返ったロングインタビュー

・星野源×バナナマン(設楽統&日村勇紀) 三者鼎談

・星野源×PUNPEE×STUTS 三者鼎談

・河村”カースケ”智康×石橋英子×櫻田泰啓 三者鼎談

・高橋芳郎(評論家)×Yanatake(DJ) 対談

・有泉智子(MUSICA編集長)による海外ツアーレポート

・てれびのスキマによる「おげんさんといっしょ」第3弾レビュー

・ARCHIVES : Music Video / Styling / Artwork

・ELEVENPLAYによるフォトストーリー

・1年間の活動舞台裏ショット&星野源撮影による秘蔵ショット

and more



『YELLOW MAGAZINE 2019-2020』特設サイト

http://www.hoshinogen.com/special/yellowmagazine2020/