高橋留美子原作によるアニメ「犬夜叉」を題材にしたiOS / Android向けのゲームアプリ「犬夜叉 -よみがえる物語-」が、今年上半期にリリースされる。これに先立ち、公式サイトでは事前登録を受け付けている。

「犬夜叉 -よみがえる物語-」はストーリーとバトルで構成された3DアクションRPG。キャラクターの成長や強化、巨大な妖怪との戦い、ほかのプレイヤーと強さの競い合いなどが楽しめる。

事前登録した人には全体の登録者数に応じ、ゲームで使用できるさまざまなアイテムをプレゼント。事前登録キャンペーンとして2月9日までに、「犬夜叉 -よみがえる物語-」の公式Twitterをフォローし、指定のツイートをRTした人の中から抽選で50名にギフトカードが進呈される。また1月30日からは5日間限定で、アプリを一足早くプレイできる体験版を配信予定。配信のお知らせは事前登録開始後に、メールやLINE公式アカウント、Twitterなどで届けられる。

(c)高橋留美子/小学館・読売テレビ・サンライズ 2009 Developed by Hammer Entertainment Co., Ltd.