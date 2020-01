「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”のCD「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」発売を記念し、神奈川・横浜中華街とのコラボレーション企画「M.T.C in da 中華街」を1月29日より実施する。

1月29日にリリースされるCD収録のドラマトラックにも登場する横浜中華街とコラボした本企画。“MAD TRIGGER CREW”の応援店舗では「M.T.C in da 中華街」の限定フライヤーとポスターが掲出される。手相占いの店や水族館など飲食店に限らず約20店舗が参加を予定しており、各店舗がオススメする「M.T.C」メニューにも注目だ。

また横浜の街を絡めたデジタルスタンプラリー企画「#そうだハマをおそう」も開催。元町・中華街駅、ChinaTown80、横浜赤レンガ倉庫、HMV横浜ワールドポーターズ、タワーレコード横浜ビブレ店、アニメイト横浜ビブレの6カ所を巡るスタンプラリーで、すべて集めると非売品の「M.T.C特製クリアシート」がプレゼントされる。さらにスタンプラリー企画の景品「M.T.C特製クリアシート」を活用したフォトコンテスト企画「ヨコハマをMTCロゴで埋め尽くせ!」も行われる。詳細は公式サイトにて確認を。

MAD TRIGGER CREW「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」発売記念企画「M.T.C in da 中華街」

期間:2020年1月29日(水)~2月9日(日)

対象店舗

菜香新館「三浦大根でつくった大根餅」

廣翔記 新館「マンゴーボンボン」

横浜博覧館「桃烏龍茶(1F横浜博覧館マーケット)」

安田屋酒店「茅台酒(マオタイ酒)」

ヨコハマおもしろ水族館「MAD TRIGGER CREW Team Color水槽」

開華楼「月見牛鍋シュウマイ串」

慶福楼本店 市場通り「鉄板焼き(牡蠣)」

楊貴妃Boutique&cafe Chinois「チャイニーズスパイスガトーショコラ」

老維新「チョコパンダまん」

翠鳳 本店「鶏手羽煮込み麺」

一楽「チャーシュー炒飯」

黄龍占館「手相占鑑定」

萬來行 関帝廟通り店「タツ(龍)のキラキラキーホルダー」

萬來行 カフェ「カプチーノ」

萬來行 大通り店「めがねポーチ」

源豊行「麻花兒」

ROUROU cafe「チョコレートケーキ」

SNOWY VILLAGE 横浜店「マンゴーボンボン」

廣東飯店「鶏肉の千切り焼きそば」

デジタルスタンプラリー「#そうだハマをおそう」

期間:2020年1月29日(水)~2月24日(月)

場所

1.みなとみらい線「元町・中華街駅」中華街側改札付近

2.横浜中華街インフォメーションセンター 「ChinaTown80」入口付近

3.横浜赤レンガ倉庫2号館 インフォメーション付近

4.HMV横浜ワールドポーターズ店

5.タワーレコード横浜ビブレ店

6.アニメイト横浜ビブレ店(ゴール)

MAD TRIGGER CREW「MAD TRIGGER CREW-Before The 2nd D.R.B-」

M1.「Gangsta's Paradise」碧棺左馬刻(CV:浅沼晋太郎)

M2.「Uncrushable」入間銃兎(CV:駒田航)

M3.「2DIE4」毒島メイソン理鶯(CV:神尾晋一郎)

M4. Drama Track「All in the same boat」