夢と魔法のドールハウスが作れる！週刊『ディズニー ドールハウス』創刊！

アシェット・コレクションズ・ジャパンから、ディズニー人気キャラクターの限定デザインフィギュアやアイテムがつまった『ディズニー ドールハウス』を2020年2月12日(水)に創刊、先行予約を開始する。



時代を超えて愛される、ミッキーマウスなどのキャラクターがオリジナル限定デザインで登場!

ドールハウスの各部屋に、こだわりの家具や小物のミニチュアを飾り、ディズニーの世界観を再現することができる。



9部屋+地下室の大きなドールハウスは、800mm×750mm×430mmの1/20スケールを実現。

キャラクターフィギュアや家具・小物も細かな造形までじっくり眺めて楽しめる。





本書は、全国の書店にて2020年2月12日(水)に発売される。価格は創刊号は特別価格で272円+税、2号以降は1454円+税。

先行予約は専用ホームページにて受け付けている。



◆忠実に再現されたディズニーワールドをお手元に

ディズニーの世界を忠実に再現したハウスやインテリアだけではなく、ドールハウスのためだけにデザインされたオリジナルデザインのキャラクターやアイテムにも、その作品やキャラクターのもっている「らしさ」が徹底!





ディズニーの世界観を忠実に再現し世界観を満喫できる1/20サイズのドールハウスにはディズニーのインテリアから多彩なデザイン商品を取り揃え中だ。

人気作品・キャラクターの様々なアイテムが揃っているので、年齢性別問わず楽しんでいただけるだろう。



だれでもかんたんに組み立てられるように設計され、マガジンと動画のサポートも充実しており、初めての方でも精巧なドールハウスを完成させられる。





完成させれば、ディズニーの名作・キャラクターをテーマにした10部屋が完成!

『週刊 ディズニー ドールハウス』では、素敵なディズニーの物語についてもたくさん紹介している。

物語を知ることで、ドールハウスをより深く楽しめるコンテンツが満載だ。



◆定期購読でフィギュアをプレゼント

定期購読をお申し込みの方にはもれなく、各キャラクターの各お部屋にマッチするディズニーデザインの家具・小物セットに加え、ミニーとデイジーのオリジナル限定デザインフィギュアをプレゼント!



さらに4号以降各号150円(税込)追加し、プレミアム定期購読をお申込みいただくと、スペシャルディズニーフィギュア5体セットを2回に分けてお届け!

【スペシャルディズニーフィギュア5体セットのイラスト】



◆創刊号にはスペシャルアイテムも

創刊号はミッキーマウスのアームチェアと玄関ドアの組み立てセットが付属して、299円(税込)。

続く2号ではミッキーマウスのフィギュアに加え、ハウスの入り口部分を組み立てていく。

その他の号もかわいいキャラクターやアイテムが続々登場予定!



(C)2020 Disney (C)2020 Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.