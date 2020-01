『ゾイド妄想戦記』のアイアンコングイエティがHMMシリーズに登場！

コトブキヤより、『HMM ZOIDS 』の「EZ-015アイアンコングイエティ」が2020年6月に発売される。



『ゾイド妄想戦記』より帝国皇帝親衛隊の「アイアンコングイエティ」がHMMシリーズにラインナップ決定!



アイアンコング本体にマニューバースラスターユニットを装備した Mk-II量産型形態を1商品にて再現。

さらに武装は対ゾイド6連装ミサイルランチャーに加えビームガトリングガンが付属し、『妄想戦記』本編に登場した装備が再現可能となっている。



またボーナスパーツとしてクリアーパーツはクリアーグリーンに加え、無色クリアー成型のものが追加。お好みのクリアーカラーで塗装することが可能だ。



サイズは全高約285mm、価格は1万6000円+税。

商品はコトブキヤオンラインショップにてお求めできる。

旧帝国王位継承の証「ゼネバスの仮面」を巡る鍵となるゾイドをぜひお手元のラインナップに加えてみてはどうだろう。



(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.