『けろっぴ』とお風呂コラボ♪ 極楽湯コラボ第2弾、かわいいフード＆フォトスポット登場

スパなどのリラクゼーション施設を展開する「極楽湯」とサンリオのキャラクター「けろけろけろっぴ」のコラボレーションキャンペーン第2弾の開催が決定! コラボ風呂やコラボグッズ、コラボメニュー、フォトスポットなど、もりだくさんの催しが展開される。



2020年2月13日(木)より開催される『けろけろけろっぴ』×極楽湯コラボレーション第2弾は、直営30店舗を対象としたキャンペーン。



コラボ期間中は、コラボ風呂「けろけろけろっぴの湯」や、コースターがもらえるコラボメニューの販売、フォトスポットの設置と、第1弾から引き続き限定デザインのグッズ販売を行う(一部対象外の店舗あり)。



極楽湯で疲れを癒し、美味しいメニューやグッズを楽しみ、「けろけろけろっぴ」づくしのリラクゼーションを満喫してみてはいかがだろう。







◆コラボメニューでプレゼントをゲット!

コラボ期間中、レストランでけろけろけろっぴのコラボメニューを販売。

コラボメニューをご注文の方には、コラボ限定デザインのコースターがプレゼントされる。

コースターは、全8種類、内4種類は新登場。

また、「RAKU SPA 1010 神田」は他対象店舗と一部別メニューを販売する。



※コラボ対象30店舗のうち、下記店舗は対象外となります。

極楽湯青森店、宇都宮店、千葉稲毛店、奈良店、茨木店、堺泉北店、宮崎店、女池店、槇尾店、松崎店、羽生温泉、富谷店

※一部メニューの絵柄は、5種類のランダムとなります。

※コースターは1メニューにつき、1枚配布。種類はお選びいただけません。また、極楽湯店舗とRAKU SPA店舗では別デザインのコースターをプレゼントします。

※各店の販売状況により、売り切れ・販売終了の場合がございます。



<「RAKU SPA 1010 神田」&他店共通メニュー>

◾️けろけろけろっぴのグリーンカレー/1280円+税





◾️けろけろけろっぴのとろ~りチーズロールキャベツ/780円+税





◾️けろけろけろっぴのメロメロめろんフロート/530円+税







<コラボメニュー>

◾️わさびじゃないよ!けろけろけろっぴのまぐろ丼/1080円+税







<「RAKU SPA 1010 神田」限定コラボメニュー>

◾️けろけろけろっぴの贅沢ザクザクトライフル/780円+税





(C)1988, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G603726





<特典コースター>

◾️極楽湯店舗限定コースターイメージ(4種類)





◾️RAKU SPA店舗限定コースターイメージ(4種類)









◆コラボ風呂「けろけろけろっぴの湯」が登場

コラボ期間中、けろけろけろっぴをイメージしたお風呂を8店舗限定で順次開催。けろけろけろっぴをイメージした緑色のお風呂に、合計5000個のけろけろけろっぴボールが登場する。





また、「けろけろけろっぴの湯」開催期間中のみ、浴室の風呂桶がけろけろけろっぴデザインとなる。

※けろけろけろっぴのボール数は開催店舗の合計



<けろけろけろっぴの湯 開催期間・店舗>

◾️極楽湯和光店、極楽湯堺泉北店/開催期間:2020年2月13日(木)~2月18日(火)

◾️極楽湯幸手店、極楽湯奈良店/開催期間:2020年3月3日(火)~3月8日(日)

◾️極楽湯柏店、極楽湯三島店/開催期間:2020年3月14日(土)~3月19日(木)

◾️極楽湯水戸店、極楽湯彦根店/開催期間:2020年3月25日(水)~3月31日(火)





(C)1988, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G603726