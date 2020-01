コービー・ブライアント追悼集会、悲しみに暮れる人々（写真ギャラリー）

NBAの元スター選手、コービー・ブライアントがヘリコプター墜落事故で亡くなった26日、米ロサンゼルスのステイプルズ・センター前で営まれた追悼集会を写真でふりかえる。





ブライアントが突然の死を迎えたのは、レブロン・ジェームズがレイカーズの英雄を抜いてNBA歴代通算得点記録3位に浮上した、そのわずか数時間後だった。土曜日の試合でジェームズはブライアントを称え、自らのスニーカーに「MAMBA 4 LIFE(マンバは永遠なり)」と書いた。







バスケットボールの伝説に宛てたファンの手紙。「コービーへ。あなたが死んでしまってとても悲しい。あなたは偉大なバスケットボール選手でした。本当に寂しいです」







ブライアントがレイカーズ時代、紫とゴールドのユニフォームにつけていた背番号、8番と24番はいずれもチームの永久欠番となっている。







「コービーはレジェンドだ。それは絶対間違いない」とは土曜日、コービーの悲報前にレブロンの発言。「高卒でいきなり出てきた彼を、ずっと目標にしてきた。本当にワオ、って感じだった。17歳の若造が、いきなりNBAに現れて、一発ぶちかまそうとしているのを見て、僕もやる気がわいた。実際に彼と知り合う前から、彼の存在そのものが僕を後押ししてくれた。選手生活のこの時期に、彼と同じユニフォームを着て、同じ歴史的なチームにいて、紫とゴールドを背負うことができるなんて、身に余る栄誉だ。最高だよ」







カラバサス郊外の丘陵地での痛ましい墜落事故で、パイロットも含む9名が死亡した。乗客のうち2人は13歳のジャンナ・ブライアントとその父親、ロサンゼルス・レイカーズ史上最高のプレイヤーにして地元でもっとも愛されたスポーツ選手、コービーだった。







畏敬の念を抱かずにはいられない、コート上で鮮やかに繰り広げられる多彩な技の数々。彼の早すぎる死が伝えられて以来、LAの住民たちは哀しみに暮れている。







あまり表には出さなかったが、ブライアントは子煩悩な父親だった。ジャンナを連れてレイカーズの試合のコートサイドに姿をみせたり、マンバスポーツアカデミーで娘をはじめ女の子とたちにバスケを教えていた。事故が起きた日曜の朝、2人を乗せたヘリコプターが向かっていたのもアカデミーだった。







元NBAプレイヤー、ジョー・ブライアントを父に持つコービーは、ペンシルベニア州ロウワーメリオン高校から現れたバスケットボールの神童だった。1996年のNBAドラフトでは全体13位でレイカーズから指名を受け(シャーロット・ホーネッツとのトレードを経由)、高卒ながらドラフト1巡目で選ばれた初のガードとなった。







現役20シーズン中、ブライアントは18回オールスターゲーム出場を果たした。これは同じレイカーズの偉人カリーム・アブドゥル・ジャバーに次ぐ2番目の記録。NBAオールディフェンシブチームには12回、オールNBAチームには15回選ばれ、得点王に輝くこと2回。2009年と2010年にはNBAファイナルでMVPに選出された。2008年にはNBA最優秀選手賞も受賞している。







ステイプルズセンター前で行われたコービー・ブライアントの追悼集会に現れたシャリーフ・オニール(黄色のジャケット)