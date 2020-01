カプコンは、全国のローソンにて『ストリートファイターV チャンピオンエディション』PlayStation4追加コンテンツダウンロードカードを2月10日から発売する。価格は3,000円。

同製品は、シーズン4までのコンテンツを収録したDLC『ストリートファイターV チャンピオンエディション』アップグレードキットを入手できるカード。限定特典として「ストリートファイターV チャンピオンエディション スペシャルカラー」と「ストリートファイターV チャンピオンエディション スペシャルテーマ」が付属する。同製品の利用には、別売『ストリートファイターV』(アーケードエディションも対象)本編、PS4本体およびインターネット接続環境が必要だ。

「ストリートファイターV チャンピオンエディション スペシャルカラー」は2020年2月14日から利用可能

「ストリートファイターV チャンピオンエディション スペシャルテーマ」も2020年2月14日から利用可能

また、ローソンで『ストリートファイターV チャンピオンエディション』追加コンテンツダウンロードカードをご購入後、キャンペーン専用ウェブサイトにて応募すると、抽選で60人に出演声優サイン色紙、eスポーツシャツ、タオルなどをプレゼントするキャンペーンを実施。さらに、キャンペーン期間中にローソンでプレイステーションストアカード(3,000円、5,000円、10,000円のいずれか)を購入後、専用ウェブサイトにて応募すると、ローソン限定「ストリートファイターⅤ チャンピオンエディション スペシャルテーマ ギル&セス」PlayStation4用テーマをもれなくプレゼントする。

どちらもキャンペーン購入対象期間は2020年2月10日から3月10日、キャンペーン応募期間は2020年2月10日から3月16日まで。専用サイトはどちらも2020年2月9日にオープンする予定だ。

声優色紙のイメージ

ストリートファイターリーグeスポーツシャツ(M / L / XL)

ストリートファイターリーグマフラータオル

「ストリートファイターⅤ チャンピオンエディション スペシャルテーマ ギル&セス」テーマのイメージ

(C) CAPCOM U.S.A., INC. 2016, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.